Vapurda demli çaya veda mı? Sıcak çay geleneği otomatlara teslim
İstanbul vapurlarının simgesi olan taze demlenmiş sıcak çay servisi, İBB’nin pilot olarak başlattığı otomat uygulamasıyla tarihe karışma riskiyle karşı karşıya. İstanbullular, filmlere ve şarkılara konu olan vapur yolculuklarının simgelerinden biri olan sıcak çay servisine veda etme ihtimaliyle karşı karşıya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Şehir Hatları vapurlarında uzun yıllardır sürdürülen çay servisini sonlandırmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda vapur büfelerinde çalışan personelin de bilgilendirildiği belirtiliyor. Yolcular sıcak çayı artık büfelerden değil, vapurlara yerleştirilecek içecek otomatlarından temin edecek.