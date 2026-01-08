  • İSTANBUL
Vapurda demli çaya veda mı? Sıcak çay geleneği otomatlara teslim
Vapurda demli çaya veda mı? Sıcak çay geleneği otomatlara teslim

İstanbul vapurlarının simgesi olan taze demlenmiş sıcak çay servisi, İBB’nin pilot olarak başlattığı otomat uygulamasıyla tarihe karışma riskiyle karşı karşıya. İstanbullular, filmlere ve şarkılara konu olan vapur yolculuklarının simgelerinden biri olan sıcak çay servisine veda etme ihtimaliyle karşı karşıya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Şehir Hatları vapurlarında uzun yıllardır sürdürülen çay servisini sonlandırmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu kapsamda vapur büfelerinde çalışan personelin de bilgilendirildiği belirtiliyor. Yolcular sıcak çayı artık büfelerden değil, vapurlara yerleştirilecek içecek otomatlarından temin edecek.

Foto - Vapurda demli çaya veda mı? Sıcak çay geleneği otomatlara teslim

Uygulama, bazı seferlerde pilot olarak başlatıldı. Büfeler henüz tamamen kaldırılmamış olsa da, sistem fiilen devreye girmiş durumda. İBB’nin uygulamayı yaygınlaştırıp yaygınlaştırmama kararını yolculardan gelecek tepkilere göre vereceği ifade ediliyor. İstanbullular için vapur, yalnızca bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda kentin hafızasında önemli bir yere sahip. 1854’te Şirket-i Hayriye ile başlayan ve bugün Şehir Hatları adıyla süren deniz ulaşımında, sıcak ve demli çay servisi 172 yıllık geleneğin en ayırt edici unsurlarından biri olarak görülüyor. Vapur büfelerinde demlenen çay, simitle birlikte İstanbul vapurlarının sembolleri arasında yer alıyor.

Foto - Vapurda demli çaya veda mı? Sıcak çay geleneği otomatlara teslim

ÇAY SERVİSİ SONA MI ERİYOR? Ancak bu köklü alışkanlık sona erebilir. İBB’nin planı hayata geçerse, yolcular taze demlenmiş çay yerine otomatlardan alınan içeceklerle yetinmek zorunda kalacak. Pilot uygulamanın ardından, sistemin kalıcı olup olmayacağına kamuoyundan gelecek tepkiler doğrultusunda karar verilecek.

Foto - Vapurda demli çaya veda mı? Sıcak çay geleneği otomatlara teslim

BÜFE ÇALIŞANLARINA YENİ GÖREV ÖNERİSİ: Edinilen bilgilere göre, vapur büfelerinde çalışan personel Bakırköy’deki İBB ek hizmet binasına çağrılarak bilgilendirildi. Büfelerin kısa süre içinde kapatılacağı, çalışanların talep etmeleri halinde temizlik ya da sayaç okuma gibi farklı görevlerde başka iştiraklerde istihdam edilebileceği kendilerine iletildi. Çalışanlar ise yıllardır emek verdikleri büfelerin kapatılmasına tepkili. Belirsizlik nedeniyle endişe yaşadıklarını dile getiren çalışanlar, otomat sistemine hem kültürel hem de teknik gerekçelerle karşı çıkıyor. Otomatların sık sık arıza yaptığına dair şikâyetler aldıklarını belirten çalışanlar, özellikle yaz aylarında yolcu sayısının 4–5 bine ulaştığı Adalar seferlerinde bu sistemin ihtiyacı karşılamasının mümkün olmadığını savunuyor.

Foto - Vapurda demli çaya veda mı? Sıcak çay geleneği otomatlara teslim

YOLCULARDAN DA TEPKİ VAR: Kararın henüz resmi olarak açıklanmamış olmasına rağmen, Karaköy İskelesi’ne yanaşan vapurun yolcuları durumu öğrendiklerinde rahatsızlıklarını dile getirdi. Büfelerde taze çay, simit, tost ve Türk kahvesi almak için sıraya giren yolcular, otomat uygulamasından haberdar olmadıklarını belirterek şaşkınlık yaşadı. Yolculardan Damla Gencer, vapurların bir kültürü ve dokusu olduğunu vurgulayarak bu geleneğin yok edilmemesi gerektiğini söyledi. Onur Öncü ise hem kültürel bir değerin ortadan kalkacağını hem de çalışanların işsiz kalacağını belirterek, teknolojinin insan emeğinin yerini almasının endişe verici olduğunu ifade etti. Zekai Ateş, vapura binmenin önemli nedenlerinden birinin bu nostaljik atmosfer olduğunu söylerken, Ayhan Çağınlı taze çayın yerini otomat içeceklerinin almasının vapurların ruhuna zarar vereceğini dile getirdi. Yaşar Tuncer de herkesin otomatları kullanmakta zorlanabileceğine dikkat çekti. Karaköy–Kadıköy hattında sefer yapan Beyoğlu adlı vapurda, üst güvertedeki büfenin yanlarına iki otomat yerleştirildiği görülüyor. Buna rağmen çay servisi şimdilik eski usul devam ediyor. Yolcular ve çalışanlar, sık sık arıza yaptığı belirtilen otomatlar için yeterli teknik destek bulunmadığını da aktarıyor.

