Vapurda demli çaya veda mı? Sıcak çay geleneği otomatlara teslim

YOLCULARDAN DA TEPKİ VAR: Kararın henüz resmi olarak açıklanmamış olmasına rağmen, Karaköy İskelesi’ne yanaşan vapurun yolcuları durumu öğrendiklerinde rahatsızlıklarını dile getirdi. Büfelerde taze çay, simit, tost ve Türk kahvesi almak için sıraya giren yolcular, otomat uygulamasından haberdar olmadıklarını belirterek şaşkınlık yaşadı. Yolculardan Damla Gencer, vapurların bir kültürü ve dokusu olduğunu vurgulayarak bu geleneğin yok edilmemesi gerektiğini söyledi. Onur Öncü ise hem kültürel bir değerin ortadan kalkacağını hem de çalışanların işsiz kalacağını belirterek, teknolojinin insan emeğinin yerini almasının endişe verici olduğunu ifade etti. Zekai Ateş, vapura binmenin önemli nedenlerinden birinin bu nostaljik atmosfer olduğunu söylerken, Ayhan Çağınlı taze çayın yerini otomat içeceklerinin almasının vapurların ruhuna zarar vereceğini dile getirdi. Yaşar Tuncer de herkesin otomatları kullanmakta zorlanabileceğine dikkat çekti. Karaköy–Kadıköy hattında sefer yapan Beyoğlu adlı vapurda, üst güvertedeki büfenin yanlarına iki otomat yerleştirildiği görülüyor. Buna rağmen çay servisi şimdilik eski usul devam ediyor. Yolcular ve çalışanlar, sık sık arıza yaptığı belirtilen otomatlar için yeterli teknik destek bulunmadığını da aktarıyor.