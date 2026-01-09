  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
İflas ettiği konuşulan 45 yıllık Türk gıda devinden açıklama var: Tadilat sürecindeyiz
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İflas ettiği konuşulan 45 yıllık Türk gıda devinden açıklama var: Tadilat sürecindeyiz

Konya'nın 45 yıllık şekerleme devinin iflas ettiği konuşuluyordu. Şirket yetkililerinden gelen son açıklama gündem oldu.

#1
Foto - İflas ettiği konuşulan 45 yıllık Türk gıda devinden açıklama var: Tadilat sürecindeyiz

Konya’da 1980 yılında üretim hayatına başlayan ve yarım asra yaklaşan geçmişiyle şehrin simge markalarından biri haline gelen Giba Şekerleme, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan iflas süreciyle gündeme gelmişti.

#2
Foto - İflas ettiği konuşulan 45 yıllık Türk gıda devinden açıklama var: Tadilat sürecindeyiz

Özellikle bayramlarda ve kız isteme gibi geleneksel merasimlerde Konyalıların ilk tercihi olan markanın, şehir genelindeki perakende mağazalarının kepenk indirmesi "Tamamen mi kapandı?" sorusunu beraberinde getirdi.

#3
Foto - İflas ettiği konuşulan 45 yıllık Türk gıda devinden açıklama var: Tadilat sürecindeyiz

Merhabahaber’den Mesut Turan’ın haberine göre; sosyal medyada ve şehirde yayılan spekülasyonlar üzerine Giba Şekerleme yetkilileri bir açıklama yayımladı. Mağazaların kapalı olmasının yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, mevcut şubelerde bir yenileme ve tadilat süreci içerisine girildiğini belirtti.

#4
Foto - İflas ettiği konuşulan 45 yıllık Türk gıda devinden açıklama var: Tadilat sürecindeyiz

Yapılan açıklamada, iflas sürecine rağmen markanın hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceği ve yenileme çalışmalarının ardından kapılarını tekrar müşterilerine açacağı ifade edildi.

#5
Foto - İflas ettiği konuşulan 45 yıllık Türk gıda devinden açıklama var: Tadilat sürecindeyiz

Konyalıların hafızasında önemli bir yer tutan markanın, satış faaliyetlerine kısa süre içerisinde yeniden başlaması bekleniyor.

