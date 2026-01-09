Yine mikser gibi karıştırıyorlar! İsrail’den, İran’daki kaosu körükleyecek sinsi hamle
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 12. gününde devam ederken siyonist İsrail'den ülkedeki yangını körükleyecek sinsi bir hamle geldi.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.
ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.
Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.
Hükümetin güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde internet ve telefon hatları kapatıldı, bu nedenle gösterilerin ve müdahalelerin ayrıntıları net olarak öğrenilemiyor.
İran'da para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesi nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan protestolara, İsrail'den destek geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait "IsraelPersian" adlı X hesabından yapılan Farsça paylaşımda, gösterilerin sürdüğü şehirlere atıfta bulunularak, "Kum, Meşhed, Tahran, Dezfulİran'ın tamamı İran halkınındır" ifadeleri kullanıldı.
Hesabın, kitlesel gösterilere ait birçok görüntüyü yeniden paylaşması dikkat çekerken, bir diğer gönderide ise, İran'daki internet kesintisine ait bir grafik ile birlikte "İran halkın internet erişimini kesti. Neden?" mesajının yer aldığı görüldü. İsrail basını, İsrail hükümetinin İran'daki protestolara karşı kamuoyu önünde tepkisiz kalma tutumunu değiştirdiği yorumunda bulundu.
