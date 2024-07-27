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Aktüel
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Van'da otomobil ile traktör çarpıştı

2024-07-27 08:46:07
Van'da otomobil ile traktör çarpıştı

Van-Özalp karayolu üzerinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Van'da otomobil ile traktör çarpıştı

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AAS 869 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyreden ve römorkunun stop lambaları yanmayan traktöre arkadan çarptı

#2
Foto - Van'da otomobil ile traktör çarpıştı

Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Van'da otomobil ile traktör çarpıştı

Araçtaki yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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