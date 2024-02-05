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Yaşam
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Van'da mendereslerin kış güzelliği

2024-02-05 19:37:56
Van'da mendereslerin kış güzelliği

Van kar yağışı ile beyaza bürünürken, Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesindeki menderesler fotoğraflık manzaralar oluşturdu.

#1
Foto - Van'da mendereslerin kış güzelliği

Yüzölçümü bakımından ülkenin en büyük ilçelerinden olan Gürpınar, hayvancılığın da önemli merkezlerinden biri konumunda.

#2
Foto - Van'da mendereslerin kış güzelliği

Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünen Gürpınar, doğal güzellikleriyle ilgili odağı oluyor.

#3
Foto - Van'da mendereslerin kış güzelliği

Yaz aylarında bölgeye hayat veren ve kilometrelerce uzanan menderesler, kış mevsiminde ise kıvrılarak güzel görüntüler oluşturuyor.

#4
Foto - Van'da mendereslerin kış güzelliği

Karla kaplı bölgede kıvrılan medreseler, havadan görüntülendi.

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