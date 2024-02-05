2024-02-05 19:37:56 Van'da mendereslerin kış güzelliği
Van kar yağışı ile beyaza bürünürken, Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesindeki menderesler fotoğraflık manzaralar oluşturdu.
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Van kar yağışı ile beyaza bürünürken, Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesindeki menderesler fotoğraflık manzaralar oluşturdu.
Yüzölçümü bakımından ülkenin en büyük ilçelerinden olan Gürpınar, hayvancılığın da önemli merkezlerinden biri konumunda.
Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünen Gürpınar, doğal güzellikleriyle ilgili odağı oluyor.
Yaz aylarında bölgeye hayat veren ve kilometrelerce uzanan menderesler, kış mevsiminde ise kıvrılarak güzel görüntüler oluşturuyor.
Karla kaplı bölgede kıvrılan medreseler, havadan görüntülendi.
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