Van'da inci kefali av yasağı sonra erdi

Türkiye genelinde denizlerde ve derelerde av yasağı uygulanırken, Van'da da Van Gölü'ndeki inci kefali balığının tatlı sulara doğru yaşanan göçüne denk gelen 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağı, 15 Temmuz itibarı ile son buldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı süresince gerek jandarma gerek emniyet gerekse il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri personelinin yoğun çalışmaları kapsamında 185 kişiye 2,5 milyon TL'lik bir idari para cezasının uygulandığını ifade ederek, “Bu çalışmalar çerçevesinde ekiplerimiz 77 ton balık yakalarken, bu balıkların yaklaşık 20 tonu canlıydı ve tekrar doğaya salındı. Tabi su sene yağışların bol geçmiş olması, her noktada balıkların tatlı sulara göçlerini kolaylaştırdı.