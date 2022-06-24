Van-Özalp'ta 1500 ton arpa hasadı bekleniyor

Özalp Kaymakamlığı, Belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazilerin daha fazla ekilmesi için "Tohum Bizden, Üretim Sizden Projesi" kapsamında ilçedeki 226 çiftçiye 100 ton arpa tohumu desteği verdi. Destekten yararlanan çiftçilerin traktörlerle sürdükleri tarlalara ektiği arpa tohumları, kısa sürede yeşererek başak vermeye başladı. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Nasır ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, ekili alanları gezerek çiftçilerle bir araya geldi.