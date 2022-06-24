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Ekonomi
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Van-Özalp'ta 1500 ton arpa hasadı bekleniyor

2022-06-24 16:27:14
Van-Özalp'ta 1500 ton arpa hasadı bekleniyor

Van'ın Özalp ilçesinde çiftçilere dağıtılan 100 ton arpa tohumundan 1500 ton rekolte bekleniyor.

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Foto - Özalp Kaymakamlığı, Belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazilerin daha fazla ekilmesi için

Özalp Kaymakamlığı, Belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazilerin daha fazla ekilmesi için "Tohum Bizden, Üretim Sizden Projesi" kapsamında ilçedeki 226 çiftçiye 100 ton arpa tohumu desteği verdi. Destekten yararlanan çiftçilerin traktörlerle sürdükleri tarlalara ektiği arpa tohumları, kısa sürede yeşererek başak vermeye başladı. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Nasır ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, ekili alanları gezerek çiftçilerle bir araya geldi.

#2
Foto - Bir ay sonra ürünlerin hasadının başlayacağını belirten Nasır,

Bir ay sonra ürünlerin hasadının başlayacağını belirten Nasır, "İlçemizde tarımsal ve hayvansal üretimi artırmaya, geliştirmeye ve çiftçilerimizi desteklemeye yönelik projelerimize devam edeceğiz. Dağıttığımız 100 ton arpa tohumu başak ve boy verdi. Tarlalarda verim şu anda çok iyi. Dağıttığımız tohumlardan 1500 ton verim bekliyoruz." diye konuştu.

#3
Foto - Tekiner de çiftçilere dağıtan arpa tohumunun tarlalardaki veriminin sevindirdiğini ifade etti.

Tekiner de çiftçilere dağıtan arpa tohumunun tarlalardaki veriminin sevindirdiğini ifade etti.

#4
Foto - Çiftçi Mahmut Gürsel ise desteklerinden dolayı Nasır'a teşekkür ederek,

Çiftçi Mahmut Gürsel ise desteklerinden dolayı Nasır'a teşekkür ederek, "Bu yıl 1 ton arpa tohumu desteği aldım. Tarladaki verim çok iyi. 1'e 15 verim bekliyoruz. Bu tür desteklerin devamlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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