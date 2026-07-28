Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı
Ons altının 5 bin 600 dolarla tarihi zirve yaptığı dönemde Google aramalarının 8 kat artmasıyla patlak veren spekülatif çılgınlık, yerini derin bir sessizliğe ve kalabalıkların kaçışına bıraktı. Yatırımcıların yüzde 80 oranında piyasadan çekilmesine rağmen altının 4 bin 100 dolar bandında duruşunu koruması finans dünyasında büyük şaşkınlığa yol açtı. Değerli metaller yorumcusu Ross Norman, herkesin uzaklaştığı bu rahatsız edici sessizliğin usta yatırımcılar için kaçırılmayacak devasa bir fırsat barındırdığına vurgu yaptı.