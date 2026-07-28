Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

İşte asıl dikkat çeken nokta da burada. Spekülatif ilgi büyük ölçüde ortadan kalktı fakat altın fiyatı güçlü duruşunu korudu. Normal şartlarda bir balon patladığında, kalabalıkla birlikte fiyat da sert şekilde geriler. Altında ise tam tersi yaşandı; heyecan kayboldu ama metal yerinde kaldı. Norman, Şubat 2026’da dünyanın büyük bölümüyle birlikte altın almanın fazlasıyla kalabalık bir işlem haline geldiğini belirtiyor. Herkesin aynı fikirde olduğu dönemlerde yatırımcıların sorgulamayı bırakması ise tehlikeyi artırıyor. Bugün gelinen noktada kalabalık piyasadan çekilmiş durumda. Altın ise yüksek sesli destekçileri olmadan da fiyatını koruyor. Norman’a göre şu anda altın almak ya da mevcut pozisyonu korumak yeniden “rahatsız edici” bir işleme dönüşmüş olabilir. Ancak ters yönlü yatırım yaklaşımında, çoğu kişinin uzak durduğu bu tür dönemler fırsat olarak görülüyor.