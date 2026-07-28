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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

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Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

Ons altının 5 bin 600 dolarla tarihi zirve yaptığı dönemde Google aramalarının 8 kat artmasıyla patlak veren spekülatif çılgınlık, yerini derin bir sessizliğe ve kalabalıkların kaçışına bıraktı. Yatırımcıların yüzde 80 oranında piyasadan çekilmesine rağmen altının 4 bin 100 dolar bandında duruşunu koruması finans dünyasında büyük şaşkınlığa yol açtı. Değerli metaller yorumcusu Ross Norman, herkesin uzaklaştığı bu rahatsız edici sessizliğin usta yatırımcılar için kaçırılmayacak devasa bir fırsat barındırdığına vurgu yaptı.

#1
Foto - Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

Altın piyasasında son aylarda yaşanan çılgınlığın perde arkası Google arama verileriyle ortaya çıktı. Ons altının 5 bin 600 dolarla zirve yaptığı dönemde arama ilgisi 8 kat artarken, şimdiyse spekülatif kalabalık piyasadan tamamen çekildi. Ancak ilginç bir şekilde altın 4 bin 100 dolar bandında çelik gibi durmaya devam ediyor. Değerli metaller yorumcusu Ross Norman’a göre herkesin kaçtığı bu 'rahatsız edici' sessizlik, usta yatırımcılar için yepyeni bir fırsatın habercisi olabilir.

#2
Foto - Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

Altına yönelik küresel ilgi şubat ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 80 gerilerken fiyatların 4 bin 100 dolar civarında tutunması dikkat çekiyor. Değerli metaller yorumcusu Rosse Norman’a göre kalabalığın piyasadan çekilmesi, yatırımcılar açısından ters yönlü bir sinyal olabilir. Altın piyasasını anlamak için bazen fiyat grafiğine değil, insanların Google’da ne aradığına bakmak gerekiyor. Çünkü arama eğilimleri, altının kendisinden çok yatırımcı psikolojisi hakkında ipucu veriyor.

#3
Foto - Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

2021’den 2025’in ortalarına kadar altının ons fiyatı 1.800 dolardan 3.300 dolara yükseldi. Buna rağmen “altın satın al” aramaları neredeyse yerinde saydı. Kamuoyunun ilgisi sınırlı kalırken merkez bankaları ve Asyalı alıcılar piyasadan sessizce yüksek miktarda altın topladı. Özellikle spekülatif yatırımcıların bu dönemde piyasadan uzak durması dikkat çekti. Yani, kimsenin fazla konuşmadığı bir sırada alımlar sürüyordu.

#4
Foto - Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

Tablo Ağustos 2025’te değişti. Altına yönelik ilgi yavaş yavaş değil, adeta bir anda patladı. “Altın satın al” aramaları sekiz kat yükselerek Şubat 2026’nın ortasında zirveye ulaştı. Peki altın o sırada hangi seviyedeydi? Ons fiyatı yaklaşık 5.600 dolarla tarihi zirvesine yaklaşıyordu. Ross Norman’a göre bireysel yatırımcıların piyasaya en yoğun şekilde yöneldiği dönem, fiyatların da tepeye ulaştığı zamana denk geldi. Bir bakıma kalabalık, altın yükselişinin başında değil, en pahalı noktasında sahneye çıktı.

#5
Foto - Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

Rakamlar da bu tabloyu destekliyor. Altın fiyatı 2021’deki taban seviyesinden yaklaşık üç kat yükselirken, kamuoyunun ilgisi sekiz kat arttı. Norman, ilginin temel göstergelerin bu kadar önüne geçmesini yatırım davranışından çok bir çılgınlık işareti olarak değerlendiriyor. Piyasanın zirve yaptığı dönemde dikkat çeken bir başka ayrıntı daha vardı. Google aramalarında “altın satın al” ifadesi, “altın sat” aramalarını yaklaşık sekize bir oranında geride bıraktı. Yani yatırımcılar kâr almayı ya da piyasadan çıkmayı düşünmüyordu. Talep neredeyse tamamen tek yönlüydü.

#6
Foto - Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

Norman’a göre bu durum, sağlıklı biçimde değerlendirme yapan bir piyasadan çok altına duygusal olarak bağlanan bir yatırımcı kitlesine işaret ediyordu. Açıkçası, duyguların bu kadar baskın olduğu dönemler işlemler açısından ciddi risk taşıyor. Şubat ayındaki zirvenin ardından kalabalık hızla dağıldı. Altına yönelik arama ilgisi yaklaşık yüzde 80 gerileyerek yükseliş başlamadan önceki seviyelere döndü. Ancak altın fiyatı aynı ölçüde düşmedi. Ons altın yaklaşık 4.100 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam tarihi zirvenin yalnızca beşte bir altında ve mevcut yükseliş döneminin başladığı seviyenin hâlâ iki katı.

#7
Foto - Altında 8 kat artış çılgınlığı! Herkes kaçtı, meydan onlara kaldı

İşte asıl dikkat çeken nokta da burada. Spekülatif ilgi büyük ölçüde ortadan kalktı fakat altın fiyatı güçlü duruşunu korudu. Normal şartlarda bir balon patladığında, kalabalıkla birlikte fiyat da sert şekilde geriler. Altında ise tam tersi yaşandı; heyecan kayboldu ama metal yerinde kaldı. Norman, Şubat 2026’da dünyanın büyük bölümüyle birlikte altın almanın fazlasıyla kalabalık bir işlem haline geldiğini belirtiyor. Herkesin aynı fikirde olduğu dönemlerde yatırımcıların sorgulamayı bırakması ise tehlikeyi artırıyor. Bugün gelinen noktada kalabalık piyasadan çekilmiş durumda. Altın ise yüksek sesli destekçileri olmadan da fiyatını koruyor. Norman’a göre şu anda altın almak ya da mevcut pozisyonu korumak yeniden “rahatsız edici” bir işleme dönüşmüş olabilir. Ancak ters yönlü yatırım yaklaşımında, çoğu kişinin uzak durduğu bu tür dönemler fırsat olarak görülüyor.

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