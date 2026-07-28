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Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti

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Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti

Galatasaray'da gelmeyen transferler ve adı geçen isimlerin başka takımlara imza atması sosyal medyada en çok eleştirilen konular arasına girdi bile...

#1
Foto - Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in transfer eleştirilerine karşı 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' demesinin üzerinden 20 gün geçerken, yönetim sessizliğini koruyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki yıldızlar birer birer başka kulüplere imza atarken, hedeflerin kaçması yönetimi doğrudan hedef tahtasına oturttu.

#2
Foto - Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, iddialı transferlerin henüz gerçekleşmediği eleştirilerine karşılık söylediği "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" açıklamasının üzerinden tam 20 gün geçti.

#3
Foto - Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti

Ancak geçen sürede sarı-kırmızılı yönetim sessizliğini korurken, transfer listesinde adı geçen yıldızlar da birer birer ellerden kayıp gidiyor.

#4
Foto - Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti

Yönetimin bu suskunluğu ve aksiyon almaması taraftarın sabrını taşırırken, gündemdeki isimlerin son durumu tablonun ciddiyetini gözler önüne seriyor:

#5
Foto - Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti

- Bernardo: Real Madrid’e bedelsiz imza attı. - Manzambi: 70 milyon Euro bedelle Aston Villa’nın yolunu tuttu. - Saibari: 50 milyon Euro karşılığında Bayern Münih’e transfer oldu.

#6
Foto - Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti

- João Gomes: 40 milyon Euro Bonservis bedeliyle Aston Villa’ya imza attı. - Abline: 25 milyon Euro + bonuslar karşılığında Monaco’ya gitti. - Duran: Benfica’ya kiralandı. - Foden ve Ponomarenko: Kulüpleriyle sözleşme yenileyerek takımlarında kaldı.

#7
Foto - Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti

Başkan Özbek’in işaret ettiği "iş sahasında" henüz somut bir adım atılamazken, hedeflenen oyuncuların birer birer rakip kulüplere imza atması yönetimi doğrudan hedef tahtasına oturtmuş durumda. Fotospor'a göre; Camia ve taraftar şimdi sözlerin değil, vaat edilen icraatların gerçekleşmesini bekliyor

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