Şimdi de bunu yapacaklar: Dursun Özbek hedef tahtasında! 'Ayinesi iştir' dedi: 20 günü geçti
Galatasaray'da gelmeyen transferler ve adı geçen isimlerin başka takımlara imza atması sosyal medyada en çok eleştirilen konular arasına girdi bile...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da gelmeyen transferler ve adı geçen isimlerin başka takımlara imza atması sosyal medyada en çok eleştirilen konular arasına girdi bile...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in transfer eleştirilerine karşı 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' demesinin üzerinden 20 gün geçerken, yönetim sessizliğini koruyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki yıldızlar birer birer başka kulüplere imza atarken, hedeflerin kaçması yönetimi doğrudan hedef tahtasına oturttu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, iddialı transferlerin henüz gerçekleşmediği eleştirilerine karşılık söylediği "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" açıklamasının üzerinden tam 20 gün geçti.
Ancak geçen sürede sarı-kırmızılı yönetim sessizliğini korurken, transfer listesinde adı geçen yıldızlar da birer birer ellerden kayıp gidiyor.
Yönetimin bu suskunluğu ve aksiyon almaması taraftarın sabrını taşırırken, gündemdeki isimlerin son durumu tablonun ciddiyetini gözler önüne seriyor:
- Bernardo: Real Madrid’e bedelsiz imza attı. - Manzambi: 70 milyon Euro bedelle Aston Villa’nın yolunu tuttu. - Saibari: 50 milyon Euro karşılığında Bayern Münih’e transfer oldu.
- João Gomes: 40 milyon Euro Bonservis bedeliyle Aston Villa’ya imza attı. - Abline: 25 milyon Euro + bonuslar karşılığında Monaco’ya gitti. - Duran: Benfica’ya kiralandı. - Foden ve Ponomarenko: Kulüpleriyle sözleşme yenileyerek takımlarında kaldı.
Başkan Özbek’in işaret ettiği "iş sahasında" henüz somut bir adım atılamazken, hedeflenen oyuncuların birer birer rakip kulüplere imza atması yönetimi doğrudan hedef tahtasına oturtmuş durumda. Fotospor'a göre; Camia ve taraftar şimdi sözlerin değil, vaat edilen icraatların gerçekleşmesini bekliyor
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