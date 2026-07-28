CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: “Samet Özkaş” detayı herkesi ters köşe yapacak

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Kemal Özkiraz, ajans sahibi İne'nin işaret ettiği Samet Özkaş’ın Özgür Özel'in yedek partisi Anadolu Birliği Partisi’nin (ABP) bir dönem genel başkanvekili olduğunu belirtti. Özkiraz, “Bu kişi bu yılın başına kadar Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Vekiliymiş. Anadolu Birliği Partisi, Özgür Özel ve Murat Emir’in birleşmek için uzunca süre görüşme yaptığı parti. Geçmişte Memleket Partisi’nden Malatya Milletvekili adayı oldu. Temmuz 2026’da Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı’na atandım diye bir paylaşımı var. O zamana kadar da Anadolu Birliği Partisinin Genel Başkan Vekiliymiş” ifadelerini kullandı. Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ise açıklama yaparak Özkaş’ın sadece 10 il başkanlığı yaptığını, sonrasında herhangi bir idari, kurumsal veya organik bağının bulunmadığını kaydetti.