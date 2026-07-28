CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: “Samet Özkaş” detayı herkesi ters köşe yapacak
CHP etkinliğine cast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği ileri sürülmüştü. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bize komplo kuruldu." diyerek, suç duyurusunda bulunmuştu. Figüran taşındığını doğrulayan ajans sahibi Ömer İne ise bunu arkadaşına destek olmak için yaptığını söylemişti. Destek için gönderildiği belirtilen Samet Özkaş'ın Geçmişte Memleket Partisi’nden Malatya Milletvekili adayı olduğu, ayrıca Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildiği ortaya çıktı.