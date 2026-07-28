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Siyaset
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CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: "Samet Özkaş" detayı herkesi ters köşe yapacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: “Samet Özkaş” detayı herkesi ters köşe yapacak

CHP etkinliğine cast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği ileri sürülmüştü. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Bize komplo kuruldu." diyerek, suç duyurusunda bulunmuştu. Figüran taşındığını doğrulayan ajans sahibi Ömer İne ise bunu arkadaşına destek olmak için yaptığını söylemişti. Destek için gönderildiği belirtilen Samet Özkaş'ın Geçmişte Memleket Partisi’nden Malatya Milletvekili adayı olduğu, ayrıca Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildiği ortaya çıktı.

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Foto - CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: "Samet Özkaş" detayı herkesi ters köşe yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da düzenlenen etkinliğine para karşılığı figüran taşındığı iddiası gündeme oturdu. "Bize komplo kuruldu." diyen Gürsel Tekin, "Bu tezgahın sorumlusu kimse bulacağız, kimse merak etmesin." ifadelerini kullanırken, CHP savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tekin, "Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya, ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir." diye konuştu.

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Foto - CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: "Samet Özkaş" detayı herkesi ters köşe yapacak

Merss Production isimli bir şirketin sahibi Ömer İne, iddialar üzerine açıklama yaparak törene destek verdiğini ancak para almadığını ileri sürdü. Son olarak CNN Türk yayınına katılan İne, törende yakın dostum ve arkadaşı olduğunu söylediği Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti. Kendisinin ya da ekibinin CHP'den ya da Samet Özkaş'tan para almadığını savunan İne, hepsini arkadaşlık ve dostluk amacıyla yaptığını söyledi.

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Foto - CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: "Samet Özkaş" detayı herkesi ters köşe yapacak

Etkinliğe katılan figüranlara 950 TL verildiği iddialarını da yanıtlayan İne, “Kimse bugün beleşe bir iş yapmaz. Ama onlar benim dostlarım oldukları için yardım ettiler. Paralı insan getirmedim. 950 TL, katılım karşılığında verilen bir figüran ücreti değil, beni kırmayıp geldikleri için insanların cebine koyduğumuz, yemek parası, bir gönül alma parasıydı.” dedi. Ajans sahibi İne'nin yakın dostum dediği Samet Özkaş, son dönemde Türk siyasetinde farklı parti yapılanmaları içerisinde üstlendiği görevlerle tanınan bir isim.

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Foto - CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: "Samet Özkaş" detayı herkesi ters köşe yapacak

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Kemal Özkiraz, ajans sahibi İne'nin işaret ettiği Samet Özkaş’ın Özgür Özel'in yedek partisi Anadolu Birliği Partisi’nin (ABP) bir dönem genel başkanvekili olduğunu belirtti. Özkiraz, “Bu kişi bu yılın başına kadar Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Vekiliymiş. Anadolu Birliği Partisi, Özgür Özel ve Murat Emir’in birleşmek için uzunca süre görüşme yaptığı parti. Geçmişte Memleket Partisi’nden Malatya Milletvekili adayı oldu. Temmuz 2026’da Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı’na atandım diye bir paylaşımı var. O zamana kadar da Anadolu Birliği Partisinin Genel Başkan Vekiliymiş” ifadelerini kullandı. Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ise açıklama yaparak Özkaş’ın sadece 10 il başkanlığı yaptığını, sonrasında herhangi bir idari, kurumsal veya organik bağının bulunmadığını kaydetti.

#5
Foto - CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: "Samet Özkaş" detayı herkesi ters köşe yapacak

Figüran tartışmasını gazetemize değerlendiren hukukçu Hadi Dündar, konunun hem hukuki hem de siyasi boyutunun bulunduğunu söyledi. Dündar, yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını ifade etti. Soruşturma sonucunda organizasyonun CHP Genel Merkezi veya Gürsel Tekin ve arkadaşlarının bilgisi ve irtibatıyla gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde herhangi bir suç unsurunun oluşmayacağını belirten Dündar, buna karşılık organizasyonun CHP'den habersiz şekilde planlanarak partinin kurumsal itibarını zedelemek amacıyla kurgulandığının ortaya çıkması durumunda iftira, hakaret veya halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçları bakımından hukuki değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

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Foto - CHP’ye kim kumpas kurdu? İki kilit isim mercek altında: "Samet Özkaş" detayı herkesi ters köşe yapacak

Siyasi açıdan değerlendirildiğinde ise olayın amacına ulaştığını söyleyen Dündar, “Kılıçdaroğlu’nun halkın içerisine çıkamadığı söyleniyordu ve ilk toplantının halktan destek görmediği, bundan dolayı kast ajansıyla anlaşılarak salonun bu şekilde doldurulduğu izlenimi oluşturularak CHP ve Kılıçdaroğlu’nun seçmen nezdinde bir itibarı olmadığı algısı kamuoyunda oluşmuş durumda. Ancak bunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığını uzun bir süre sonra öğrenebiliriz. Öğrenene kadar da siyasi anlamda CHP bundan ciddi şekilde etkilenmiş olacak” dedi.

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