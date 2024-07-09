Van Gölü'nün sevimli misafirleri

Müküs Çayını ziyaret eden gazeteci Ziya Türk, "Şuanda Bahçesaray ilçesindeyiz. Müküs çayı olarak bilinen suyun kaynağındayız. Buraya herkes su için gelir ama burada farklı bir şey var. Genelde evlerin balkonlarında, toprak alanlarda, kendilerini güvenli hissettikleri yerlerde yuva yapan kırlangıçlar, burayı kendilerini güvenli ve huzurlu bulmuş olacaklar ki suyun çıktığı bu mağaranın duvarlarına yuva yapmışlar. Su için gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Onlar da kırlangıçları merakla izliyorlar" dedi.