Van Gölü’nde neler oluyor? Bilim adamları bile şaşkın

“Henüz yeni görmeye başladık” İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğinin son yıllarda ekstrem olaylar şeklinde kendini göstermeye başladığını belirtti. Daha önce alışık olunmayan ya da 50-100 yılda karşılaşılan doğa olaylarının çok daha sık görülmeye başlandığını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Van Gölü'nde gördüğümüz ya da yaşanan hortum olayına ilişkin, daha önceki kayıtlarda göremedim. Ön incelemede de karşılaşmadım. Böyle gezici siklonların oluşabilmesi ve böylesi hortumların gerçekleşmesi aslında çok özel durumların bir sonucudur. Bunu da artık yeni yeni görmeye başladık. Muhtemelen bundan sonra da görmeye başlayacağız” dedi. “Bu hortumları daha sık aralıklarla göreceğiz” Van Gölü’nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesinin çok özel bir durum olduğuna dikkat çeken Alaeddinoğlu, “Görüntülerde 3 hortum görünüyor. Yani üçünün aynı anda gerçekleşmiş olması gerçekten özel bir durumdur. Ancak iklim değişikliği bu tarz doğa olaylarının artık daha küçük göllerde de görülmesine neden oluyor. Muhtemelen biz bundan sonra bu hortumları daha sık aralıklarla göreceğiz. Belki Akdeniz'deki gibi çok büyük su kütlelerini taşımayacak, karaya ulaştığı yerlerde belki çok ciddi zararlar vermeyecek ama özellikle kıyı bölgesine küçük çaplı da olsa zarar vereceğini düşünebiliriz” diye konuştu.