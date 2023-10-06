2023-10-06 11:35:59 Van Gölü’nde neler oluyor? Bilim adamları bile şaşkın
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, hortumların okyanuslar gibi geniş alana ihtiyacı olduğunu belirterek, “Van Gölü’nde hortumun yaşanıyor olması çok özel ve önemli bir doğa olayıdır” dedi. Van’ın merkez Edremit ve Tuşba ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası Van Gölü’nde 3 ayrı hortum oluşmuştu. Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerlemiş ve vatandaşlar tarafından da o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Van Gölü’nde ortaya çıkan hortumun küresel iklim değişikliğine bağlı olduğunu savunan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, böylesi bir doğa olayının gölde görülmesinin çok özel bir durum olduğunu vurguladı.