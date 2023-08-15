  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
9
Van Gölü’nde acı fotoğraf

2023-08-15 11:13:05
Van Gölü’nde acı fotoğraf

Van Gölü’nde acı fotoğraf: Binlerce martı öldü, binlercesi de ölümü bekliyor.

#1
Foto - Van Gölü’nde acı fotoğraf

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı inci kefali göçünün erken tamamlanmasına bağlı olarak martı ölümlerinin arttığını söyledi. Üreme zamanlarında insanların olmadığı ve kendileri için tehlike oluşturmayan güvenli yerleri tercih eden martılar, Van Gölü’ndeki adaları seçiyor. Van Gölü üzerinde yer alan ve dev martı yuvası olarak bilinen Adır Adası’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu martı ölümleri yaşandı. Ancak bu yıl ölümlerin geçmiş yıllara oranla daha fazla olması bölge halkını tedirgin etti.

#2
Foto - Van Gölü’nde acı fotoğraf

Toplu ölümlerinin yaşandığı Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi’nde inceleme yapan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, durumun salgınla ilgisinin olmadığını söyledi. Prof. Dr. Aslan, genç martı ölümlerinin açlığa bağlı stres olduğunu açıkladı.

#3
Foto - Van Gölü’nde acı fotoğraf

Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Aslan, Van Gölü Havzası’nın birçok yaban hayvana ev sahipliği yaptığını belirtti. Son günlerde çok sayıda martı ölümlerinin yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Martılar güvenli ve gıdanın olduğu yerlere yerleşirler. Van Gölü Havzasında yaşayan martılar da üremek için biyolojik düşmanları olmadığı adaları tercih etmektedir. Van Gölü’ndeki en büyük ada olan Adır Adası başta olmak üzere Çarpanak ve Akdamar adalarında kuluçkaya yatan martılar, üremelerini tamamlayıp tekrar dönmektedirler. Mart ayının başlarında Adır Adası’na gelen martılar, Ağustos’un başına kadar üremelerini tamamlarlar. Martılar; akarsulara göç eden inci kefalleriyle bolca beslenmekte ve bu beslemeye bağlı olarak da üremesini artırmaktadır. Ancak bu sene kuraklığın etkisiyle inci kefallerinin göçlerini erken tamamlaması, ekolojik dengede bir bozukluk meydana getirdi. Bu nedenle her sene yaşanan martı ölümlerinin sayısı bu yıl daha da artmış oldu” dedi.

#4
Foto - Van Gölü’nde acı fotoğraf

Ölümlerin nedeni tespit etmek amacıyla bölgedeki numuneleri değerlendirdiklerini dile getiren Aslan, “Ölüm nedenlerinin salgın hastalığa bağlı olmadığını tespit ettik. İnci kefallerinin göçünün erken tamamlamasına bağlı olarak martılardaki stresi artırdı ve ölüm biraz daha fazla görüldü. Bu ölümler vatandaşı tedirgin etti ama salgın bir hastalığın olmadığı sonucuna varıldı. Yaptığımız incelemelerde bu seneki martı yavrularında ölüm görüldü. Bir yerde gıda ve güvenlik sorunu olduğu zaman üreme de sona erer. Bu şekilde devam etmesi durumunda martılar üremek için kendilerine göre bir yöntem belirleyecektir. Daha güvenlikli ve gıdanın bol olduğu alanlarda kuluçkaya yatacaklardır. Dışarıdan insan müdahalesi olmadan ekolojik denge seyrini devam ettirir” diye konuştu.

#5
Foto - Van Gölü’nde acı fotoğraf

Van Gölü’nde 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla ise sahilde yiyecek bulamayan çok sayıda martının öldüğünü belirterek, “Bölgede yaşayanlar olarak bu durumdan rahatsızız. Çevre kirliliğinden dolayı ölen martıların toplanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Van Gölü’nde acı fotoğraf

#7
Foto - Van Gölü’nde acı fotoğraf

#8
Foto - Van Gölü’nde acı fotoğraf

'Tamer Karadağlı' videosu büyük tepki çekti! Cem Küçük: Dört şarlatan...
Gündem

'Tamer Karadağlı' videosu büyük tepki çekti! Cem Küçük: Dört şarlatan...

Gazeteci Cem Küçük, Tamer Karadağlı'yı hedef alan bir video çeken 4 kişiye sert tepki gösterdi.
Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den kritik İyi Parti yorumu
Siyaset

Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den kritik İyi Parti yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme oturan tek..
Ataklı, Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı: Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...
Gündem

Ataklı, Davutoğlu ve Babacan'a fena saydırdı: Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP ile ittifak kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik konuşan Can Ataklı "CHP'ye asalak gibi yapışıp i..
Camide yürekleri ısıtan görüntü
Sosyal Medya

Camide yürekleri ısıtan görüntü

Oksijen tüpüyle camiye gelen bir dede, tüpün ayaklarına cami kirlenmesin diye poşet geçirdi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntüye ..
15 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (15 Ağustos 2023) sunuyoruz...

Ali Erbaş Müslümanları uyardı
Gündem

Ali Erbaş Müslümanları uyardı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Müslümanların, saflarını ve söylemlerini birleştirmeleri, İslam birliğini korumaları ve Müslüma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23