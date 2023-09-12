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Van Gölü sahilinde yangın
Yaşam
7
Van Gölü sahilinde yangın

2023-09-12 09:02:22
Van Gölü sahilinde yangın

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.

#1
Foto - Van Gölü sahilinde yangın

Adilcevaz sahilindeki Havuzlu Park alanının bitişiğinde bulunan sazlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Van Gölü sahilinde yangın

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Van Gölü sahilinde yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

#4
Foto - Van Gölü sahilinde yangın

#5
Foto - Van Gölü sahilinde yangın

#6
Foto - Van Gölü sahilinde yangın

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