2023-09-12 09:02:22 Van Gölü sahilinde yangın
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.
Adilcevaz sahilindeki Havuzlu Park alanının bitişiğinde bulunan sazlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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