  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kars'ta beyaz esaret sürüyor

Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

Bilim adamlarının hayran kaldığı su kanalı! Tam 2 bin 200 yıl önce Tükler yaptı

Geri sayım başladı! A101'de Elektrikli Moped Fırsatı

İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Galata Kulesi’nin son hali: İnşaat filesiyle sarıldı!

Milyonlar bunu bekliyordu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı o tarihe işaret etti, emeklilere müjdeyi verdi

Seçimlerle ilgili flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Cumhurbaşkanı karar verdi

Özgür Özel, bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsan itiraf: Bunu öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplamış

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan beklenmedik karar! Tüm Türkiye’ye duyurdu
Yaşam
8
Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

2024-03-26 16:51:30
Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası’nın ihtiyaç duyduğu yağışın gerçekleşmiş olduğunu belirtti.

#1
Foto - Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, 2019-2023 yılları arasında küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşadı. Bu yılın ilk üç ayında yağışların yoğun miktarda düşmesi ise Van Gölü’nün seviye kaybı için umut oldu. Özellikle mart ayında yaklaşık 90 milimetre civarında düşen yağış, son 30 yıl içerisinde en bereketli mart ayı oldu.

#2
Foto - Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü'nün kapalı bir havza olmasının getirdiği dezavantajlara rağmen, 2024 yılının yağışlar açısından oldukça bereketli geçtiğini belirtti. Son 5-6 yıldan bu yana görülmemiş düzeyde yağışın havzaya düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Özellikle Ocak ve Şubat aylarında artan yağış miktarının Mart ayında da devam etti. Mart ayında yaklaşık 90 milimetre civarında bir yağış düştü. Bu aslında son 30 yıl içerisinde belki de en yüksek mart ayı yağışlarını ifade ediyor.

#3
Foto - Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

Benzer yağış miktarını 2000’li yıllarda görmüştük. Ancak tam olarak benzer sonuçların ortaya çıkması için yağışların bütün bir yıl düşmesi gerekir. Ayrıca bugün iklim değişikliğinden kaynaklı havzada yaşanan sıcaklıktaki artış ve buharlaşmanın şiddeti de buna izin vermez. Ancak şu bir gerçek, 2024 yılı içerisinde özellikle ocak, şubat ve martta da giderek temposunu arttıran yağışın şekli, şiddeti havzayı büyük ölçüde rahatlattı. Son birkaç yıldır havzanın ihtiyaç duyduğu yağış büyük ölçüde gerçekleşmiş oldu” diye konuştu.

#4
Foto - Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

Yağışların kırsal alanlardaki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumlu yönde etkileyeceğini ve kentlerde içme suyu temininde de önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Alaeddinoğlu, yağışların ekolojik denge açısından da önemli olduğunu söyledi. Alaeddinoğlu, “Düşen her yağış ekosistemdeki diğer canlıların ihtiyaç duyduğu suyu karşılayacak. Çünkü düşen her bir yağış, geçmiş yıllarda sıcaklık ve buharlaşmanın şiddetiyle kuruyan irili ufaklı göllere tekrar pozitif katkı sunacaktır. Kuruyan bu göller belli ölçüde sularla buluşacaktır” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

İklim değişikliğinden kaynaklı sıcak bir dönemde olunduğunu dile getiren Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

#6
Foto - Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

“Önümüzdeki haziran, temmuz, ağustos aylarında sıcaklık periyoduyla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Sıcaklıklar artacak ve havzada o şiddetli buharlaşma tekrar yaşanacak. Ama bu düşen yağışlar buharlaşmanın şiddetini ya da o göldeki geri çekilmeleri büyük ölçüde azaltacak. Dolayısıyla geçmişte gördüğümüz uzun mesafeli geri çekilmeler belli ölçüde kısıtlanmış olacaktır.”

#7
Foto - Van Gölü Havzası nefes almaya başladı

Alaeddinoğlu, gelecek dönemlerde su yönetimi konusunda uzun vadeli planlamaların yapılması gerektiğini ve bu yağışlara aldanmadan havzanın ihtiyaç duyduğu suyun temin edilmesi için adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden görülmemiş Türkiye kararı! Çuvallar dolusu paralarla geliyorlar, orayı işaret ettiler
Ekonomi

Arap ülkesinden görülmemiş Türkiye kararı! Çuvallar dolusu paralarla geliyorlar, orayı işaret ettiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile ilgili kritik bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Arap ülkesi, Türkiye'de 50,7 milyar dolar değerinde 13 ..
Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!
Siyaset

Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!

Çantasında mültecilerden başka konu olmayan ırkçı Ümit Özdağ, Zafer Partisi ile katıldığı ilk seçimden bu yana CHP’nin kuyruğundan ayrılamad..
ABD'den dalga geçer gibi İsrail açıklaması: Silahlarımızı uluslararası hukuka uygun kullanıyor
Dünya

ABD'den dalga geçer gibi İsrail açıklaması: Silahlarımızı uluslararası hukuka uygun kullanıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'in, ABD'den aldığı silahları "uluslararası..
Erbakan Hoca’nın oğlu ve damadı iyi dinlesin
Gündem

Erbakan Hoca’nın oğlu ve damadı iyi dinlesin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve İBB için aday gösterdiği Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’e seslenen Karahasa..
Fatma Şahin’in Erdoğan anısı kahkahaya boğdu! “Bu saatte sana nereden fil bulayım Fatma hanım”
Gündem

Fatma Şahin’in Erdoğan anısı kahkahaya boğdu! “Bu saatte sana nereden fil bulayım Fatma hanım”

Şehirde büyük hizmetlere imza atan ve tekrar aday olan AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, gece saat 2'de Cumhu..
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na görülmemiş şantaj!
Siyaset

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na görülmemiş şantaj!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermiş Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel genel başkan olmu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23