Valinin makam aracı şehit çocuklarının sünnet arabası oldu

Mutluluğunu belirten 10 yaşındaki İsmail Mert Sakın ise “Sünnet olduk, vali amcanın aracına bindim. Çok güzel bir gündü. Vali amca bizi arabasıyla gezdirdi. Sünnet arabamız valinin makam aracıydı, çok mutlu olduk.” şeklinde konuştu. “Babam rahat uyusun, devletim yanımda” 12 yaşındaki Abidin Görkem Sakın da, “Sünnet oldum, valinin arabasına ilk kez bindiğim için heyecanlıyım. Babam rahat uyusun, devletim yanımda. Bugün çok mutlu oldum vali amcamız arabasını bize tahsis etti, çok mutluyum.” ifadelerine yer verdi. “İçimizde burukluk var” Sünnet töreninde emeği geçen herkese teşekkür eden anne Dilek Sakın ise, “Vali bey, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz olsun herkes elinden gelen her türlü desteği verdi. Herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız erkekliğe adım attı ama içimde çok büyük burukluk var. Çocuklarımı babasız büyütüyorum, onun burukluğu var. Valimiz kendisine davetiye götürdüğümde makam aracı fikrini kendisi söyledi. Maddi yönden hep yanımdalardı sadece manevi olarak sıkıntımız var, başka da sıkıntımız yok. Herkes yanımızda eşim yok ama bir burukluk var.” şeklinde konuştu. İsmail Sakın, 2006 yılında Kayseri Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yardımcı teknisyen olarak göreve başlamış, 25 Mayıs 2012 tarihinde ilçe emniyet müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanarak kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.