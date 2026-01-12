Valiliklerden peş peşe son dakika kararları: İşte okulların tatil edildiği iller

TUNCELİ: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü için şu ana kadar tatil kararı alınan il Tunceli oldu. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Geçtiğimiz gün için birçok ilde art arda kar tatili ilan edilirken yarın için yeni tatil kararlarının gün içinde valilikler tarafından açıklanması bekleniyor.