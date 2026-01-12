Valiliklerden peş peşe son dakika kararları: İşte okulların tatil edildiği iller
Malatya'da Pütürge, Arapgir ve Hekimhan ilçelerinde kar tatili ilan edildi. 13 Ocak Salı günü Malatya'nın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre birçok bölgede kar yağışı aralıklarla devam edecek. Peki hangi illerimizde okullar tatil edilecek? İşte öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği "okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...
TUNCELİ: Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü için şu ana kadar tatil kararı alınan il Tunceli oldu. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Geçtiğimiz gün için birçok ilde art arda kar tatili ilan edilirken yarın için yeni tatil kararlarının gün içinde valilikler tarafından açıklanması bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ: 13 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil ilan edildi. Kar tatili kararı bazı ilçeler için alınırken Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda Türkoğlu ilçesinde Murat Çakıroğlu İlkokulu ve Ortaokulu’nda Dulkadiroğlu ilçesinde Baydemirli, Çatmayayla, Ağabeyli, Kemallı, Başdervişli, Budaklı, Beşenli ve Kartal mahallelerindeki okullarda Onikişubat ilçesinde Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında; Kürtül Mahallesi’nde taşımalı eğitim yapılan bazı yerleşimlerdeki okullar ile Kalekaya Mahallesi’nde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda Pazarcık ilçesinde Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik ve Yumaklıcerit ilkokul ve ortaokullarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
ORDU: Ordu'da yarın okullar tatil ilan edildi. 13 Ocak Salı günü Ordu'da bazı ilçelerde eğitime ara verilirken Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ünye ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; 13 Ocak 2026 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.
KASTAMONU: Kastamonu'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İlçe kaymakamlıkları sosyal medya hesapları üzerinde yaptıkları duyuruda şu ifadeleri kullandı; Doğanyurt: İlçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 13 Ocak 2026 Salı günü ilçemiz genelinde tüm köy okullarında, taşımalı eğitim-öğretime ve pansiyonlarda evci izninde bulunan öğrenciler için eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. İnebolu: Tüm köy okullarında, ilçe merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için ve pansiyonda yatılı olup evci izninde bulunan öğrencilerimiz için 13 Ocak 2025 Salı günü eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.,
BATMAN: Batman Sason ve Kozluk ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Sason Kaymakamlığı kar tatili haberini X hesabı üzerinden duyurdu. Sason: İlçe genelinde bu geceden itibaren beklenen yoğun kar yağışından dolayı, eğitime 13.01.2026 Salı günü bir(1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kozluk: İlçemiz genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13.01.2026 Salı günü Kozluk ilçesi genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir.
ADIYAMAN Adıyaman Valiliği kar tatili açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Valilik açıklaması ise şu şekilde; Meteorolojik verilere göre, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışının devam etmesi dolayısıyla öğrencilerimizin güvenliği göz önünde bulundurularak, söz konusu ilçelerimizin genelinde ve ilimiz merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerimizde “13 Ocak 2026 Salı günü eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
Yozgat Valiliği Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde 13 Ocak Salı 2026 tarihinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Sivas'ın Gürün ve Ulaş ilçesinde de okullara 13 Ocak Salı 2026 tarihi için tatil verildi. Tokat Valiliği yarın okulların tatil edildiğini resmi X hesabı üzerinden duyurdu. 13 Ocak Salı günü Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi. Muş'ta yarın okullar tatil mi sorusu gündemdeyken tatil kararı gecikmedi. Birçok ilde olduğu gibi 13 Ocak Salı günü Muş'ta da okullar tatil ilan edildi. Malatya'da Pütürge, Arapgir ve Hekimhan ilçelerinde kar tatili ilan edildi. 13 Ocak Salı günü Malatya'nın 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
