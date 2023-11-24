2023-11-24 12:54:43 Vali Gül kar yağışı için uyardı! İstanbul’da Pazartesi gününe dikkat çekildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Hal böyle olunca İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 25-27 Kasım hava durumu…