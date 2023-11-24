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Vali Gül kar yağışı için uyardı! İstanbul’da Pazartesi gününe dikkat çekildi

2023-11-24 12:54:43
Vali Gül kar yağışı için uyardı! İstanbul’da Pazartesi gününe dikkat çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Hal böyle olunca İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 25-27 Kasım hava durumu…

#1
Foto - Vali Gül kar yağışı için uyardı! İstanbul’da Pazartesi gününe dikkat çekildi

Pazar günü İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül, pazar günü kar yağışı beklediklerini söyleyerek gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve ailesinin gündeminde "İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusu yer alıyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? İşte 24-27 Kasım hava durumu…

#2
Foto - Vali Gül kar yağışı için uyardı! İstanbul’da Pazartesi gününe dikkat çekildi

İSTANBUL'DA SICAKLIK 9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK Geçtiğimiz hafta sonu birden düşen sıcaklıkla İstanbul'a uzun bir aranın ardından kasım karı yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık, mevsim normallerine dönse de megakentin sıcaklıklığında ani bir düşüş daha bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

#3
Foto - Vali Gül kar yağışı için uyardı! İstanbul’da Pazartesi gününe dikkat çekildi

Pazar günü İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 10 derecelik bir düşüşle yüksek kesimlerine kar yağışı alan İstanbul'da sıcaklık hafta başından itibaren mevsim normallerine döndü.

#4
Foto - Vali Gül kar yağışı için uyardı! İstanbul’da Pazartesi gününe dikkat çekildi

İSTANBUL VALİSİ GÜL TARİH VERDİ! Vali Davut Gül, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verirken, afet riskini gözden geçirdiklerini ve tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.Vali Davut Gül, İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiklerini belirterek toplantıda kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini aktardı:

#5
Foto - Vali Gül kar yağışı için uyardı! İstanbul’da Pazartesi gününe dikkat çekildi

"Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akıyla atlatacağız."

#6
Foto - Vali Gül kar yağışı için uyardı! İstanbul’da Pazartesi gününe dikkat çekildi

Son dakika kar yağışı uyarısı geldi: Meteoroloji, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

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