Vakalar bir hayli arttı! İşte çocuklarda sıcak çarpmasının 8 belirtisi

“Genellikle 37 ile 40 derece arasında değişen yüksek vücut sıcaklığı, aşırı sıcağa rağmen serin ve nemli cilt, tüylerin diken diken olması durumu, bayılma, baş dönmesi ya da bitkinlik, baş ağrısı, aşırı terleme, artan susuzluk, sinirlilik ve huzursuzluk hali, kas krampları.” Isı bitkinliğine müdahale edilmezse olay ısı çarpmasına dönüşmektedir. Çocuklarda ısı bitkinliğinin belirtileri başlamışsa şunlar yapılmalıdır; “Serin ve gölge bir yere ya da tercihen yüksek ayarda çalışmayan klimalı bir ortama götürülmeli, tuz içeren ve çok soğuk olmayan içecekler yavaş yavaş verilmeli, cilde ıslak havlu veya sünger uygulanmalı, bacaklarda, kollarda veya karında ağrılı kas krampları başladıysa masaj yapılmalı, sıvı alımında sorun başladıysa vakit kaybetmeden çocuk, bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı.”