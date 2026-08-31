Tam 714 metro vagonunu denizin dibine batırdılar: Ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti

Zamanla vagonların iç ve dış yüzeyleri midyeler, süngerler, kabuklular ve diğer omurgasız canlılarla kaplandı. Bu canlıların çoğalması, onları besin olarak kullanan balıkları da bölgeye çekti. Böylece eski metro vagonları dev birer su altı barınağına dönüştü. Delaware'in resmi yapay resif programı bugün Redbird Reef'i bölgenin en bilinen yapay resif alanlarından biri olarak gösteriyor. Alan balıklar için yaşam ortamı sağlamasının yanı sıra balıkçılık ve dalış amacıyla da kullanılıyor.