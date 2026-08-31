Tam 714 metro vagonunu denizin dibine batırdılar: Ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti
ABD'de kullanım ömrünü tamamlayan 714 eski New York metro vagonu, hurdaya ayrılmak yerine Delaware açıklarında Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine batırılarak devasa bir yapay resife dönüştürüldü. Zamanla vagonların çelik gövdelerinin midyeler ve süngerlerle kaplandığı, bu durumun çevredeki doğal tabana kıyasla balıklar için 400 kat daha fazla besin kaynağı sağladığı tespit edildi. Bir zamanlar milyonlarca yolcu taşıyan bu paslı devler, bugün su altı ekosisteminin en kritik yaşam alanlarından biri haline geldi.