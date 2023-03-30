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Hayat-Aktüel
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Uzun süredir peşinde olunan uyuşturucu taciri enselendi

2023-03-30 18:13:54
Uzun süredir peşinde olunan uyuşturucu taciri enselendi

Aydın-Efeler'de uzun süredir peşinde olunan uyuşturucu taciri narkotik ve KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

#1
Foto - Uzun süredir peşinde olunan uyuşturucu taciri enselendi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

#2
Foto - Uzun süredir peşinde olunan uyuşturucu taciri enselendi

Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi’ndeki bir eve operasyon yaptı. Operasyonda uzun süredir peşinde olunan B.D. isimli şüpheli yakalandı.

#3
Foto - Uzun süredir peşinde olunan uyuşturucu taciri enselendi

İkamette narkotik dedektör köpeği Tina ile yapılan aramada evin değişik yerlerinde saklanmış ve parça parça satışa hazır hale getirilmiş bin 886 gram esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait 17 adet fişek, bir hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 950 TL para, 60 bin adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, bin 80 paket içi kıyılmış tütün dolu sigara, 60 adet gümrük kaçağı tek kullanımlık elektronik sigara, 148 adet ambalajından sökülmüs bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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