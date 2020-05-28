2020-05-28 17:54:33 Üzüm bağının altından 1700 yıllık tarih çıktı
İtalya'nın Verona şehrinde bir üzüm bağında 3. yüzyıla ait Roma döneminden kalma mozaik bulundu.
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İtalya'nın Verona şehrinde bir üzüm bağında 3. yüzyıla ait Roma döneminden kalma mozaik bulundu.
Arkeologlar, aynı bölgede yüz yıl önce Roma dönemine ait villa bulunmasında sonra mozaik bulunması karşısında büyük şaşkınlık yaşadılar.
1922 yılında antik villanın bulunmasından sonra ilk arkeologların kazı yapmadığı tepelik bölgede geçen sene bir grup arkeolog kazı çalışmasına başlamıştı ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeni ile kazılara ara vermek zorunda kalmışlardı.
İtalya'da hayatın kısmen normalleşmesinden sonra kazı çalışmaları tekrar başladı.
Geçen hafta bir üzüm bağında yapılan kazıda Roma döneminde 3. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bir mozaik zemine rastlandı.
Mozaiği ortaya çıkaran ekibin başı, mozaiğin altında bulunduğu arazi sahibi ve belediye yetkilileri ile iletişime geçileceğini açıkladı.
Mozaiğin bulunduğu alanın özel alan yapılması ve turizme açılması için gereken görüşmelerin yapılacağı belirtildi.
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