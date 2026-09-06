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Ekonomi
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İki ili birbirine bağlayacak: Mesafe 20 dakika kısalacak!

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İki ili birbirine bağlayacak: Mesafe 20 dakika kısalacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasında yapımı süren tünel için Alacabel'e giderek açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - İki ili birbirine bağlayacak: Mesafe 20 dakika kısalacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Alacabel Tüneli'ni 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - İki ili birbirine bağlayacak: Mesafe 20 dakika kısalacak!

MEVCUT YOLDAN 427 METRE DAHA AŞAĞI KOTTAN GEÇECEK

#3
Foto - İki ili birbirine bağlayacak: Mesafe 20 dakika kısalacak!

Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağı kotlardan geçtiğini kaydeden Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, "Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız." dedi.

#4
Foto - İki ili birbirine bağlayacak: Mesafe 20 dakika kısalacak!

GÜZERGÂH 7 KİLOMETRE KISALACAK Projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergâhın 7 kilometre kısalacağını belirten Uraloğlu, "Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Böylece ulaşım standardını yükseltirken sürücülerimizin zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

#5
Foto - İki ili birbirine bağlayacak: Mesafe 20 dakika kısalacak!

Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, "Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7 bin 151 ton azaltacağız." açıklamasında bulundu.

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