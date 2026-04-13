Uzmanlardan uyarı geldi: E-devlete girmeden sakın inanmayın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trafik kazalarını hedefine koyan dolandırıcılar, vatandaşlara sahte icra belgeleri göndererek vurgun yapıyor. Avukatlar, vatandaşları e-Devlet üzerinden kontrol yapmaları için uyardı.

Trafik kazası yapmış kişilerin bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, sahte takip talebi göndererek onlarca kişiyi dolandırdı. Avukatlar, trafik cezalarının e devlette kayıtlı olduğuna vurgu yaparak, dolandırıcıların tuzaklarına karşı uyarıda bulundular Trafik kazası yapmış kişilerin kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçiren dolandırıcılık şebekesi, 'sigorta şirketi tarafından icra takibi başlatıldı' yalanıyla WhatsApp üzerinden sahte takip talebi göndererek onlarca kişiyi dolandırdı. SABAH'a konuşan mağdurlar dolandırıcıların tuzağını anlattı.

"BENİMLE PAZARLIK YAPMAYA BAŞLADI" Dolandırıcıların kurbanı olan 64 yaşındaki Çetin Sarıkaya, "Daha önce bir kaza yapmıştım tutanak tutulmuştu aradan 2 ay geçti ve bana kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi kazayla ilgili 25 bin TL ödemem olduğunu ve yapmadığım takdirde hukuki sürecin başlayacağını söyledi. Bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim bu kez benle pazarlık yapmaya başladı. Bana bir IBAN attılar ve 15 bin TL yolladım. Aynı dolandırıcılar 2. Kez yine aradı ve para istediler bu kez tanıdığım bir avukat arkadaşıma danıştım bu kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrendim" dedi.

"AVUKATIMI ARAMASAM İSTEDİKLERİ PARAYI YOLLAYACAKTIM" 28 yaşındaki Taner Altunbaş (28); "Ocak ayında bir trafik kazası geçirdim ve haklı olduğum ortaya çıktı. Bana avukatlık hukuk bürosuna ait bir pdf dosyası şeklinde WhatsApp üzerinden mesaj geldi. Bu dosyanın içeriğinde bir sigorta firmasının ismi, bir avukatın ismi ve borçlu olduğum yazıyordu. Benim T.C kimlik numaram, ismim soy ismim, plakam her şeyim tamamen o dosyanın içeriğinde yazıyordu. Bunu gördükten sonra borçlu olduğumu zannettim ama iletişim kurmadan onlarla hemen kendi avukatımı aradım. Bana e-devlet üzerinden kontrol sağlamamı söyledi ve hiçbir avukatlık hukuk bürosunun bu şekilde ulaşım sağlamadığını, kişisel bilgilerin kanunu gereğince bu şekilde iletişim kurmadıklarını belirtti. Avukatımı aramasam istedikleri parayı yollayacaktım. Çok dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SAHTE İCRA TAKİBİYLE HAKSIZ KAZANÇ" Avukat İyaz Çimen bu tür dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulunarak şunları söyledi; "Vatandaşlarımıza ulaşan ekstradan dolandırıcılar türedi. Özellikle son 2 aydır müvekkillerime sahte icra takibine dair takip taleplerini WhatsApp'tan iletmek suretiyle onlardan haksız kazanç elde etmeye çalışan bir şebeke söz konusu. Sanki sigorta şirketinin vekiliymişçesine gerçek bir avukat ismiyle veyahut da gerçek olmasa bile bir avukat ismiyle onlara ulaşarak onlardan haksız olarak para tahsil etmeye çalışıyorlar."/ kaynak: haber7

