Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Uzmanlardan uyarı! Çocuklarda o hastalıların sebebi geniz eti olabilir
DHA Giriş Tarihi:

Uzmanlardan uyarı! Çocuklarda o hastalıların sebebi geniz eti olabilir

Uzmanlardan, 'Çocuklarda tekrarlayan kulak iltihabı veya geçmeyen öksürüklerin sebebi geniz eti olabilir’ uyarısı geldi.

#1
Foto - Uzmanlardan uyarı! Çocuklarda o hastalıların sebebi geniz eti olabilir

Çocuklarda sık sık tekrarlayan kulak iltihabı veya geçmeyen öksürüklerin sebebinin, burnun arkasında gizlenen geniz eti olabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Rustam Hasanov, horlama, işitme kaybı ve ağız açıklığı ile sinyal veren bu duruma karşı 10 gün kuralına dikkat çekti.

#2
Foto - Uzmanlardan uyarı! Çocuklarda o hastalıların sebebi geniz eti olabilir

Medipol Üniversitesi KBB Uzmanı Op. Dr. Rustam Hasanov, burun tıkanıklığının altında yatan en büyük nedenin geniz eti (adenoid) büyümesi olduğunu belirterek, bunun çocuğun tüm gelişim haritasını bozabileceğini belirtti.

#3
Foto - Uzmanlardan uyarı! Çocuklarda o hastalıların sebebi geniz eti olabilir

Burunun üç temel görevi olduğunu hatırlatan Dr. Hasanov,“Burun; havayı mikroplardan arındırır, ısıtır ve nemlendirir. Ağızdan alınan nefeste bu doğal savunma mekanizmaları devre dışı kalır. Bu durum özellikle gelişim çağındaki çocuklarda çok daha büyük sorunlara yol açar” dedi. Ağızdan nefes alan çocuklarda üst ve alt çene gelişiminin bozulabileceğini belirten Dr. Hasanov, “Diş yapısı, yüz gelişimi ve hatta genel vücut gelişimi bundan etkilenir” dedi.

#4
Foto - Uzmanlardan uyarı! Çocuklarda o hastalıların sebebi geniz eti olabilir

3–7 yaş arası çocuklarda burun tıkanıklığının en yaygın nedeninin geniz eti büyümesi olduğunu söyleyen Dr. Hasanov,“Geniz eti burnun arkasında yer alır ve orta kulağa açılan kanallarla bağlantılıdır. Bu nedenle geniz eti büyüyen çocuklarda sık kulak enfeksiyonu, kulak ağrısı ve işitme kaybı görülebilir” diye konuştu. Burun tıkanıklığının bazı işaretlerle kendini belli ettiğini vurgulayan Dr. Hasanov, “Çocuğun ağzı sürekli açık duruyorsa, horlama varsa, sık kulak iltihabı geçiriyorsa ve şikâyetler 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurulmalı” diye konuştu.

#5
Foto - Uzmanlardan uyarı! Çocuklarda o hastalıların sebebi geniz eti olabilir

Tanının kısa ve ağrısız yöntemlerle konulduğunu belirten Dr. Hasanov, “Burundan küçük bir kamera ile bakıyoruz, gerekirse basit bir röntgen çekiyoruz. Geniz eti çok büyük değilse ilaç tedavisi yeterli olabiliyor” diye konuştu. Ameliyat gereken durumlarda ailelerin endişelenmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hasanov, “Geniz eti ameliyatı en basit cerrahilerden biridir. Yaklaşık yarım saat sürer, çocuk aynı gün taburcu olur ve ertesi gün okula bile gidebilir” ifadelerini kullandı.

