Uzmanlardan uyarı! Çocuklarda o hastalıların sebebi geniz eti olabilir

Burunun üç temel görevi olduğunu hatırlatan Dr. Hasanov,“Burun; havayı mikroplardan arındırır, ısıtır ve nemlendirir. Ağızdan alınan nefeste bu doğal savunma mekanizmaları devre dışı kalır. Bu durum özellikle gelişim çağındaki çocuklarda çok daha büyük sorunlara yol açar” dedi. Ağızdan nefes alan çocuklarda üst ve alt çene gelişiminin bozulabileceğini belirten Dr. Hasanov, “Diş yapısı, yüz gelişimi ve hatta genel vücut gelişimi bundan etkilenir” dedi.