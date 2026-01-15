Portekizliler duyurdu: Açıklama az önce geldi... Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi:
Kadrosunda Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi bulunduran Galatasaray, 3. forvet konusunda sürpriz bir girişim yaptı. Porto'yla Deniz Gül için temas kuruldu.
Galatasaray'ın mevcut kadrosunda direkt forvet oynayabilecek iki isim var: Mauro Icardi, Victor Osimhen... Bu iki futbolcudan birinde sorun çıkması halinde Sarı-Kırmızılılar'da yedek santrfor kalmıyor. Maçına göre çift forvet sistemine geçiş yapmak da bu koşullarda zorlaşıyor...
Galatasaray'ın, Porto'yla Deniz Gül konusunda temas kurduğu öğrenildi. 21 yaşındaki milli forvet, Portekiz ekibinde ilk 11 oyuncusu değil... Bu sezon 12 lig maçında sadece 192 dakika süre aldı. Kısıtlı sürede 2 gol üretti. Sarı-Kırmızılılar'ın, 1.90 boyundaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öğrenildi.
Porto, Deniz için 2024 yazında Hammarby Kulübü'ne 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
21 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Portekiz ekibinin satın alma opsiyonu yerine zorunlu satın alma maddesi istediği öğrenildi. Transferle ilgili net detaylar, pazarlıklar sonrasında ortaya çıkacak.
