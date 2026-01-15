  • İSTANBUL
Portekizliler duyurdu: Açıklama az önce geldi... Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi:
Emrah Savcı

Portekizliler duyurdu: Açıklama az önce geldi... Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi:

Kadrosunda Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi bulunduran Galatasaray, 3. forvet konusunda sürpriz bir girişim yaptı. Porto'yla Deniz Gül için temas kuruldu.

#1
Foto - Portekizliler duyurdu: Açıklama az önce geldi... Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi:

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda direkt forvet oynayabilecek iki isim var: Mauro Icardi, Victor Osimhen... Bu iki futbolcudan birinde sorun çıkması halinde Sarı-Kırmızılılar'da yedek santrfor kalmıyor. Maçına göre çift forvet sistemine geçiş yapmak da bu koşullarda zorlaşıyor...

#2
Foto - Portekizliler duyurdu: Açıklama az önce geldi... Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi:

Galatasaray'ın, Porto'yla Deniz Gül konusunda temas kurduğu öğrenildi. 21 yaşındaki milli forvet, Portekiz ekibinde ilk 11 oyuncusu değil... Bu sezon 12 lig maçında sadece 192 dakika süre aldı. Kısıtlı sürede 2 gol üretti. Sarı-Kırmızılılar'ın, 1.90 boyundaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öğrenildi.

#3
Foto - Portekizliler duyurdu: Açıklama az önce geldi... Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi:

Porto, Deniz için 2024 yazında Hammarby Kulübü'ne 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

#4
Foto - Portekizliler duyurdu: Açıklama az önce geldi... Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi:

21 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Portekiz ekibinin satın alma opsiyonu yerine zorunlu satın alma maddesi istediği öğrenildi. Transferle ilgili net detaylar, pazarlıklar sonrasında ortaya çıkacak.

