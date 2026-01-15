  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Afrika Uluslar Kupası'na En-Nesyri damgası, ülkeyi sokağa döktü: 118. dakikadaki Osimhen kararı şoke etti
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Afrika Uluslar Kupası'na En-Nesyri damgası, ülkeyi sokağa döktü: 118. dakikadaki Osimhen kararı şoke etti

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas ile Nijerya arasında oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçildi. Seri penaltı atışlarına giden mücadelede Fas, Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'nin golüyle finale yükseldi ve Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in kupa hayallerini sona erdirdi. Karşılaşmada Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin 118. dakikadaki Osimhen kararı sosyal medyayı ikiye böldü.

1
#1
Foto - Afrika Uluslar Kupası'na En-Nesyri damgası, ülkeyi sokağa döktü: 118. dakikadaki Osimhen kararı şoke etti

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. Prens Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz geçildi. Seri penaltı atışlarına giden maçı 4-2 Fas kazanırken galibiyeti getiren gol Fenerbahçe'nin santrforu En-Nesyri'den geldi.

#2
Foto - Afrika Uluslar Kupası'na En-Nesyri damgası, ülkeyi sokağa döktü: 118. dakikadaki Osimhen kararı şoke etti

Nijerya'da ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in 118. dakikada oyundan alınması tartışma yarattı. Sektiği ve sakatlığı nedeniyle oyundan alınan futbolcunun durumunun penaltı atamayacak kadar ciddi olmadığını iddia eden bazı Nijeryalılar, Osimhen'e ve teknik direktör Eric Chelle'ye sosyal medyada tepki gösterdi.

#3
Foto - Afrika Uluslar Kupası'na En-Nesyri damgası, ülkeyi sokağa döktü: 118. dakikadaki Osimhen kararı şoke etti

Bazıları ise Osimhen'in oyundan alınmasının adil bir karar olduğunu belirtti.

#4
Foto - Afrika Uluslar Kupası'na En-Nesyri damgası, ülkeyi sokağa döktü: 118. dakikadaki Osimhen kararı şoke etti

Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda 22 yıl sonra ilk kez finale yükseldi. Finalde Senegal ile karşılaşacak olan Fas, Afrika Uluslar Kupası'nı bir kez, 1976'da müzesine götürdü.

