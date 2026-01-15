Afrika Uluslar Kupası'na En-Nesyri damgası, ülkeyi sokağa döktü: 118. dakikadaki Osimhen kararı şoke etti
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas ile Nijerya arasında oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle geçildi. Seri penaltı atışlarına giden mücadelede Fas, Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri'nin golüyle finale yükseldi ve Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in kupa hayallerini sona erdirdi. Karşılaşmada Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin 118. dakikadaki Osimhen kararı sosyal medyayı ikiye böldü.