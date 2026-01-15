  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'li isim ile ilgili ortalığı ayağa kaldıracak iddia: 24 saat içinde... İşte bu hiç beklenmiyordu... Ve haber doğrulandı! Singo dev transferle Galatasaray'a veda mı ediyor? İtalyanlar'dan yeni açıklama geldi! Bunu yaparsak diye bir iddia ortalıkta dolaşıyor şimdi de... Fenerbahçe’de yılın bombası! Kante'nin maaşı da belli oldu Afrika ülkesi Fas'ı finale taşıyınca... Napoli bir kez daha En-Nesyri'nin peşinde Belli oldu: Gündemi altüst etmişti... Beşiktaş'ta Elan Ricardo ülkesine döndü! Afrika Uluslar Kupası'na En-Nesyri damgası, ülkeyi sokağa döktü: 118. dakikadaki Osimhen kararı şoke etti Öğretmenleri sevindiren 'CİMER' gelişmesi! Artık yasal işlem başlatılacak Türkiye’den bir ilçemiz yer aldı! 2026'da seyahat edilecek en iyi 50 destinasyon açıklandı Portekizliler duyurdu: Açıklama az önce geldi... Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi:
Spor
5
Yeniakit Publisher
Belli oldu: Gündemi altüst etmişti... Beşiktaş'ta Elan Ricardo ülkesine döndü!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Belli oldu: Gündemi altüst etmişti... Beşiktaş'ta Elan Ricardo ülkesine döndü!

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiralandığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

#1
Foto - Belli oldu: Gündemi altüst etmişti... Beşiktaş'ta Elan Ricardo ülkesine döndü!

Beşiktaş, geçen sezon ara transfer döneminde 1.94 milyon euroya kadrosuna kattığı Elan Ricardo'nun, sezon sonuna kadar ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiralandığını açıkladı.

#2
Foto - Belli oldu: Gündemi altüst etmişti... Beşiktaş'ta Elan Ricardo ülkesine döndü!

Siyah-beyazlı ekibin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." İfadeleri yer aldı.

#3
Foto - Belli oldu: Gündemi altüst etmişti... Beşiktaş'ta Elan Ricardo ülkesine döndü!

Elan Ricardo, yaz transfer döneminde Beşiktaş tarafından sezon sonuna kadar Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanmış ancak sözleşmesi bitmeden geri dönmüştü.

#4
Foto - Belli oldu: Gündemi altüst etmişti... Beşiktaş'ta Elan Ricardo ülkesine döndü!

Kolombiyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı hiçbir resmi maçta giymedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Gündem

CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Sosyal medyada yayınlanan çarpıcı bir video, "Bize CHP olmasaydı TALİBAN gibi olurdunuz" diyerek millete ayar vermeye kalkanların maskesini ..
Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!
Gündem

Almanya hayali kabusa döndü! Sosyal medyanın gazına gelip giden gurbetçi kız bin pişman!

Büyük umutlarla ve sosyal medyadaki pembe tabloların etkisiyle Türkiye'deki düzenini bırakıp Almanya’ya yerleşen genç kızın feryadı yürekler..
İran hava sahasını kapattı!
Dünya

İran hava sahasını kapattı!

İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için..
Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?
Medya

Acun borç batağında! TV 8'i satacak mı?

TV 8 TV Yayıncılık AŞ, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 1,2 milyar TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kuru..
Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok!
Gündem

Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok!

İran’da ekonomik sıkıntıları bahane ederek sokakları kan gölüne çeviren fitne ateşine karşı Türkiye harekete geçti. ABD Başkanı TRUMP’ın açı..
Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz
Aktüel

Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki su kesintileriyle ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, Konya’da da içm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23