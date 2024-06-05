Uzmanlardan uyarı! Böcek ısırıklarına dikkat

Acil Tıp Uzmanı Dr. Yusuf Kaplan; sivrisinek, kene, karınca, örümcek, pire gibi pek çok böcek ısırığının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Özellikle sıcak havalarda böceklerin geneli gün yüzüne çıktığını belirten Dr. Kaplan, "Böceklerin pek çoğu kanla beslenir ve insan vücudu bunun için elverişlidir. Böcek ısırığı, genel olarak vücutta küçük bir alanda kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Böcek ısırıklarının bir dizi kötü sonuçlar da doğurabileceğini akılda tutmak gerekir.