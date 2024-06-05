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Sağlık
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Uzmanlardan uyarı! Böcek ısırıklarına dikkat

2024-06-05 14:29:02
Uzmanlardan uyarı! Böcek ısırıklarına dikkat

Acil Tıp Uzmanı Dr. Yusuf Kaplan; sivrisinek, kene, karınca, örümcek, pire gibi pek çok böcek ısırığının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Özellikle sıcak havalarda böceklerin geneli gün yüzüne çıktığını belirten Dr. Kaplan, "Böceklerin pek çoğu kanla beslenir ve insan vücudu bunun için elverişlidir. Böcek ısırığı, genel olarak vücutta küçük bir alanda kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Böcek ısırıklarının bir dizi kötü sonuçlar da doğurabileceğini akılda tutmak gerekir.

#1
Foto - Uzmanlardan uyarı! Böcek ısırıklarına dikkat

Az da olsa ölümle sonuçlanabilecek kötü durumlara da neden olabilir. Bunlar: Alerjik reaksiyonla birlikte solunumun durması, bazen arı sokmalarında kalp krizi ile eşlik eden sendromlar (Kounis Sendromu), ısırılan bölgede cilt enfeksiyonu (bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ülser oluşturacak yaralara bile neden olabilir), kene ısırıkları ile gelişen ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi” dedi.

#2
Foto - Uzmanlardan uyarı! Böcek ısırıklarına dikkat

Böcek ısırıklarında ekseriyetle; şişlik, kızarıklık, ağrı, kaşıntı şeklinde belirtilerin ortaya çıktığını, yaz aylarında özellikle tahtakurusu, örümcek, kene ve arı sokmaları sebebiyle hastanelere başvuruların arttığını, nadir de olsa gerçekleşen akrep ve yılan sokmalarının ciddi derecede hayati risk oluşturabileceğini dile getiren Dr. Kaplan, “Öncelikle enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla ısırılan bölgeyi 3-5 dakika sabunlu su ile yıkayın.

#3
Foto - Uzmanlardan uyarı! Böcek ısırıklarına dikkat

Böceğin ısırdığı alanı kaşımayın, çizmeyin, kanatmayın ya da sıkmayın. Bir poşete soğuk su ve buz koyup şişen bölge üzerine soğuk uygulama yapın. Eğer ısıran böcek zehirli ise; sokmanın olduğu bölgeyi hareket ettirmeyin, ısırılan kişiyi yatar pozisyonda tutun ve ısırılan bölgenin biraz üst kısmından kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulayın” ifadelerini kullandı.

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