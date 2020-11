A Grubu'nun yememesi gerekenler: Kırmızı et (bu gruptakiler et yedikleri zaman ağırlık hisseder, enerji kaybına uğrarlar. Ayrıca et yağ olarak vücutta depolanır), sütlü besinler (metabolizmayı yavaşlatır), salam, sosis, kavurma, biber, domates, patates ve lahana ,tropikal meyveler, mandalina, portakal gibi turunçgiller