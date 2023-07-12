  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Son dakika uyarısı yapıldı: Beş parasız kalabilirsiniz

Aracı olanlar oraya koşuyor! Deprem sonrası talep patlaması

iPhone fiyatına arsa sahibi olabilirsiniz! Resmen satışa çıktı

Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

Dairesini ve arabasını satarak bütün parasını verdi! Sosyal medyada öğrendiği gerçekle şok yaşadı

Bu mahallede vatandaşlar günlerdir uyku yüzü görmedi! Binaların içinden ses geliyor, mezarlar oynuyor

Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Kadıköy çöp kokusundan geçilmiyor

En düşük emekli maaşıyla ilgili son telaffuz edilen rakam milyonları ayağa kaldırır! 'Yok artık' dedirtti

Yunanistan'dan gündeme oturan iddia: Türkiye o ülkeden 900 adet füze almak için talepte bulundu

İslam Memiş saat verip uyardı! Bu saatten sonra dolar, gram altın ve gümüş…
Sağlık
10
Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

2023-07-12 11:46:58
Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

Halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, ölüme kadar götürebiliyor. Peki hipertansiyona ne götürüyor? Uzmanlar, yalnız beslenme düzeninin değil, mesleklerimizin de yüksek tansiyona neden olduğunu açıkladı! Yanlış bir beslenme şekli kadar tansiyonu tetikleyen bir diğer faktör, kuşkusuz stres. Stres faktörünün yoğun olduğu meslekler, ölümcül sonuçlara yol açabilen hipertansiyonun nedeni olarak işaret ediliyor. Prof. Dr. Özlem Esen, en sık rastlanan ölüm nedenlerinin başında hipertansiyonun geldiğini ancak toplum tarafından yeterince bilinmediğini anlattı. Yüksek tansiyon sahibi bir hastanın, belirtileri hissetmediğini bunun ancak doğru şekilde ölçerek farkına varılabileceğini belirtti. Yüksek tansiyonu, yaşam tarzı hastalığı olarak tanımlayan Prof. Dr. Özlem Esen, stres faktörü yüksek meslekler, örneğin finans sektörü çalışanlarının yüksek risk altında olduğunu belirtti.

#1
Foto - Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

Yüksek tansiyon nasıl ölçülür? Prof. Dr. Özlem Esen doğru tansiyon ölçümünün, sakin ve rahat bir pozisyonda oturarak ve iki koldan yapılarak tespit edilebileceğini söyledi. Günümüzde dijital cihazların da klasik tansiyon aletleri kadar güvenilir olduğunu belirten Esen, en sağlıklısının her iki koldan birden ölçüm yapılarak en yüksek değerin takip edilmesi olduğunu anlattı.

#2
Foto - Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

Bu meslek grubundakiler risk altında Maskeli hipertansiyon konusuna da dikkat çeken Esen, “ - 20 oranında rastlanıyor. Hasta beyaz önlüklü, doktorun yanında kendini rahat hissettiği için tansiyonu düşüyor. Sinsice ilerlemesi durumunda hasar ancak iç organlara bakılınca anlaşılıyor.” dedi. Bunun bir yaşam tarzı hastalığı olduğunun altını da çizen Esen, bir grip gibi virüse ya da bakteriye bağlı değil. Hayatlarında, stres faktörü yüksek olan örneğin finans sektörü çalışanlarının yüksek tansiyon hastası olma riskleri yüksektir. Bu, aslında hayatınızda bazı şeyleri yanlış yaptığınızın sinyalidir.

#3
Foto - Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

Arabaların yağ miktarı azaldığında nasıl sinyal göstergesi değişir, hata sinyali verir. Tansiyon yükseldiğinde de bir şeylerin ters gittiğini düşünebiliriz. Bununla birlikte kaygı bozukluğu da tansiyonu yükseltir. Deprem döneminde birçok vaka yaşadık. O dönem çok kaygı ve üzüntü yaşayan kişilerin geçici yüksek tansiyon atakları oldu. Ama bu kişiler daha sonra tansiyon hastası olarak hayatlarını sürdürmediler.” açıklamalarını yaptı.

#4
Foto - Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

“75 yaş üstüne ? hiper tansiyon riski” Özlem Esen, ayrıca ömür uzadıkça yüksek tansiyon olma olasılığının ?’a çıktığına dikkat çekti. Damarlardaki kolajenin, elastikiyetinin azaldığını, kanın daha sert bir duvara çarptığını söyledi. Böylece sertleşen damarların, yüksek tansiyona neden olacağını anlattı. İnsanın damar yapısının 12 – 8 tansiyon ile yaşamaya dizayn edildiğini belirten Esen, tansiyonun 8 üzerine çıktığı an rejenerasyon denilen bozulmaların başladığına işaret etti. Esen, “13 -14 tansiyon sizi öldürmüyor. Ama 10 yıl sonra böbreklerinizde arızalar, göz ve kalp damarlarınızda hastalıklar başlıyor. Kişi ,15’e 9 tansiyon ile de hiçbir rahatsızlık hissetmeyebilir. Çünkü beyin kan akımı dediğimiz, beynimize giden damarlarımız bizim aslında koruma mekanizmamız. Beyin kanamasını engellemek amacıyla damarlar gevşiyor, kan akımı oraya daha yavaş gidiyor. Biz 16 tansiyona alışıyoruz. O kişinin tansiyonunu birdenbire 12'ye düşünürsek, kişi bu sefer düşük tansiyona alışmakta zorluk çekiyor. Gördünüz mü, ben zaten 16 ile yaşamaya alışmıştım, 12 bana iyi gelmiyor diyebiliyor. Oysa daha yumuşak geçişler ile hasta rahatlatılmalı.” açıklamalarında bulundu.

#5
Foto - Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

“Sarımsakla limonla tedavi olmaz.” “Halk arasında limonun yüksek tansiyona iyi geldiği söylenir” diyen Esen, “Gerçekten de soğuk su ile limon karışımı ani yükselen tansiyonu düşürmek için kullanılabilir. İdrar söktürücü etki yapar. Ayran soda ikilisi ise düşük tansiyonu en hızlı yükselten içecektir. Ancak sarımsakla, limonla tedavi olmaz. Düzenli ilaç kullanımıyla tedavisinin yapılması lazım.” değerlendirmelerini yaptı.

#6
Foto - Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

“İlacı kullanma oranı maalesef P. Özlem Esen, tansiyon ilacının hayat boyu alınması gerektiğini vurguladı. “Çünkü ilacın ömrü 24 saattir. 24 saat sonra ilaç kanımızda kalmıyor ve damarın gevşemesini sağlayacak bir maddeye ihtiyaç duyarız. Dünyadaki bütün bilimsel çalışmalarda, ilacını düzgün kullanan insanların oranı neredeyse P. Bu çok önemli bir bilgi. İlacını iyi kullananların tansiyonunun hedefte olması yani ilacını aldı, tansiyonu 12 - 8'e ulaştı. Bunların oranı da yüzde 50. Yani o kadar az insan hedef tansiyonda yaşıyor ki. Bunun için de çok sinsi ve öldürücü. Oysa teşhisi kolay, tedavisi kolay bir hastalık. Ancak ilacın devamlılığını sağlamak çok zor. İlaç kullanımı sonrasında da sıkı takip isteyen bir hastalık ve süreklilik arz ediyor.” uyarılarında bulundu.

#7
Foto - Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

Kırmızı üzüm, çilek ve kiraz: Tansiyon dostu yaz meyveleri Özlem Esen, ek olarak kırmızı üzüm, çilek ve kirazın, tansiyon dostu yaz meyveleri olduğuna dikkat çekti. Bu meyvelerin, tansiyon düşürücü özelliği olan antosiyanin maddesi içerdiklerini, porsiyon kontrolü ile belli saatlerde düzenli tüketilmelerinin çok faydalı olduğunu söyledi.

#8
Foto - Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

Karpuz yüksek tansiyon yapabilir Ancak karpuz tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu. Yazın en çok tüketilen karpuzun yüksek tansiyona neden olabileceğinin altını çizdi. Bunun halk arasında çok az bilindiğini kaydeden Esen, “Yazın çoğu hastamız karpuz ve peynirden oluşan diyetler yapıyor. Eşlik eden ürün de maalesef tuzlu peynir. İkisi birlikte tüketildiğinde vücutta ciddi ödeme neden oluyor. Dolayısıyla karpuzun 2 üçgen dilimden fazlasını önermiyoruz.” diye uyarılarda bulundu.

#9
Foto - Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!

Sotelenmiş domates kalp dostu Esen, domatesin içeriğinde olan likopen maddesinin de kalp için çok faydalı olduğunu kaydetti. Ancak bu likopenin enteresan bir şekilde ısı ile temas ettiğinde aktif olduğunu hatırlattı. “Zeytinyağı ile hafif sotelenerek tüketilirse antioksidan değeri kat ve kat artıyor. O nedenle Akdeniz diyetine kalp dostu diyoruz” bilgisini paylaştı. Lifli gıdalar tüketin Tansiyon hastalarına son olarak, mutlaka lifli gıdalar ile beslenmelerini öneren Esen, lifin bağırsaktaki gıda kalıntılarını temizlediği, hızlıca bağırsaktan atılmasını sağladıklarına ifade etti. “Toksik olan gıda ile temas süresini azaltıyor. Gıdalar ne kadar uzun süre bağırsakta kalırsa, o kadar çok tuzları emiliyor. O nedenle meyveleri de smoothie gibi değil lifleriyle normal çiğneyerek tüketmeli” dedi.

Gündem

"Maseratili Polis"in cansız bedeni bulundu

Eşine ait Maserati marka otomobille İzmir-İstanbul otoyolunda karıştığı kavga nedeniyle "Maseratili Polis" olarak lanse edilen ve süreçte aç..
Merdan Yanardağ ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Gündem

Merdan Yanardağ ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Tele 1 canlı yayınında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. S..
Rusya'dan tepki çeken Türkiye çıkışı: Pembe gözlüğe gerek yok, Ankara'yı orada görmek istemiyorlar
Gündem

Rusya'dan tepki çeken Türkiye çıkışı: Pembe gözlüğe gerek yok, Ankara'yı orada görmek istemiyorlar

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin İsveç kararı sonrası tepki çeken bir açıklama yaptı. Peskov, "Ankara'nın pembe gözlük takması ge..
AB ülkelerinden skandal Kur'an-ı Kerim kararı
Dünya

AB ülkelerinden skandal Kur'an-ı Kerim kararı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin düzenlenen acil özel oturumda Avrupa Birliğ..
İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje
Gündem

İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje

İstanbul'da trafik sorunu herkes için büyük bir sıkıntı olurken, bu sorunu çözmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni bir proje başlatt..
İnterneti veya hattı Türk Telekom olan vatandaşlara uyarı
Teknoloji

İnterneti veya hattı Türk Telekom olan vatandaşlara uyarı

Türk Telekom bireysel mobil, internet, ev telefonu kullanıcılarını ilgilendiriyor. Türk Telekom müşterileri için bilgilendirmede bulundu. Ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23