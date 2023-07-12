2023-07-12 11:46:58 Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu meslekler tansiyonu yükseltiyor!
Halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, ölüme kadar götürebiliyor. Peki hipertansiyona ne götürüyor? Uzmanlar, yalnız beslenme düzeninin değil, mesleklerimizin de yüksek tansiyona neden olduğunu açıkladı! Yanlış bir beslenme şekli kadar tansiyonu tetikleyen bir diğer faktör, kuşkusuz stres. Stres faktörünün yoğun olduğu meslekler, ölümcül sonuçlara yol açabilen hipertansiyonun nedeni olarak işaret ediliyor. Prof. Dr. Özlem Esen, en sık rastlanan ölüm nedenlerinin başında hipertansiyonun geldiğini ancak toplum tarafından yeterince bilinmediğini anlattı. Yüksek tansiyon sahibi bir hastanın, belirtileri hissetmediğini bunun ancak doğru şekilde ölçerek farkına varılabileceğini belirtti. Yüksek tansiyonu, yaşam tarzı hastalığı olarak tanımlayan Prof. Dr. Özlem Esen, stres faktörü yüksek meslekler, örneğin finans sektörü çalışanlarının yüksek risk altında olduğunu belirtti.