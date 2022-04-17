Uzmanlardan altın fiyatları için uyarı: Sert satış baskısı gelebilir

"FED'İN FAİZ KARARI VE ENFLASYON İÇİN ATILACAK DİĞER ADIMLAR ALTIN İÇİN ETKİLİ OLACAK" - Bir diğer taraftan 'ABD Merkez Bankası Fed bu enflasyon beklentileri karşısında ne yapacak' sorusu önemli bir soru. Fed ile beraber diğer dünya merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabaları yeterli olacak mı buda başka bir soru. Bu belirsizlik oluşturuyor.