2022-04-17 16:33:53 Uzmanlardan altın fiyatları için uyarı: Sert satış baskısı gelebilir
Altın fiyatları, Rusya Ukrayna Savaşı sonrası jeopolitik riskler ve küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri ile yukarı yönlü hareketlenirken, yükselişi Fed faiz kararı beklentileri baskıladı. Yurt içinde gram altın fiyatları, kur korumalı TL mevduat ürününün devreye girmesiyle dolar kuru tarafındaki desteğini yitirdi. Bununla beraber altın gram fiyatı için daha çok ons altın fiyatları tarafındaki rüzgarlar etkili oluyor.