Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...
Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...

Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını azaltabiliyor açıklaması geldi.

Foto - Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...

Akıllı mercek uygulamalarının özellikle katarakt ve yaşa bağlı yakın görme problemi yaşayan hastalarda tercih edildiğine değinen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Fatih Karadağ, "Akıllı mercekler, göz içerisine yerleştirilen ve görme kalitesini artırmayı hedefleyen özel lenslerdir. Bu uygulama sayesinde hastalar uzak, yakın ve orta mesafede daha kaliteli bir görüş elde edebilmektedir. Günlük yaşam aktiviteleri gözlüğe daha az ihtiyaç duyularak sürdürülebilmektedir" dedi.

Foto - Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte göz kusurlarının tedavisinde kullanılan yöntemler de değişiyor. Özellikle 40 yaş sonrası ortaya çıkan yakın görme problemleri ve katarakt hastalarında uygulanan "Akıllı Mercek" tedavisi, hem görme kalitesini artırmayı hem de gözlük ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Liv Hospital Gaziantep Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Fatih Karadağ, akıllı mercek tedavisinin doğru hasta seçimiyle başarılı sonuçlar sağlayabildiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Foto - Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...

Akıllı mercek uygulamalarının özellikle katarakt ve yaşa bağlı yakın görme problemi yaşayan hastalarda tercih edildiğini ifade eden Op. Dr. Mehmet Fatih Karadağ, "Akıllı mercekler, göz içerisine yerleştirilen ve görme kalitesini artırmayı hedefleyen özel lenslerdir. Bu uygulama sayesinde hastalar uzak, yakın ve orta mesafede daha kaliteli bir görüş elde edebilmektedir. Günlük yaşam aktiviteleri gözlüğe daha az ihtiyaç duyularak sürdürülebilmektedir" diye konuştu.

Foto - Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...

Her hastanın göz yapısının farklı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Karadağ, "Kornea yapısından retina sağlığına, hastanın mesleğinden günlük yaşam beklentilerine kadar birçok faktör değerlendirilmelidir. Her hasta akıllı mercek tedavisi için uygun olmayabilir. Bu nedenle ameliyat öncesinde yapılan detaylı göz muayenesi ve tetkikler büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

Foto - Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...

Ameliyat sürecine ilişkin bilgi veren Op. Dr. Karadağ, "Akıllı mercek operasyonu genellikle damla anestezisi altında gerçekleştirilmektedir. İşlevini kaybetmiş doğal göz merceği alınarak yerine özel lens yerleştirilir. Hastalar çoğu zaman aynı gün taburcu olabilmekte ve kısa sürede günlük yaşamlarına dönebilmektedir" açıklamasında bulundu.

Foto - Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...

Yaşa bağlı yakın görme problemlerinin toplumda oldukça yaygın görüldüğünü belirten Op. Dr. Karadağ, "40 yaş sonrası ortaya çıkan bulanık görme, yakın okuma zorluğu, ışık hassasiyeti veya görmede azalma gibi şikâyetler dikkate alınmalıdır. Erken teşhis ve uygun tedavi planlamasıyla başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir" dedi.

Foto - Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...

Düzenli göz kontrollerinin önemine dikkat çeken Op. Dr. Karadağ, "Göz hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesi hem görme sağlığının korunması hem de uygun tedavi seçeneklerinin zamanında planlanabilmesi açısından önemlidir.

Foto - Kornea yapısından retina sağlığına... Akıllı mercek uygulaması gözlük ihtiyacını...

Özellikle 40 yaş sonrası düzenli göz muayenesi ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

+90 (553) 313 94 23