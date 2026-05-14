Neler oluyor? Türkiye'den düzinelerce TB2 SİHA alan ülke İHA ve füze yağmuruna tutuldu
Türkiye ve Batılı ülkelerden çok sayıda insansız hava aracı alan ülke, çok sayıda balistik füze ve İHA saldırısına maruz kaldı. İşte detaylar...
Rusya, 14 Mayıs gecesi Ukrayna genelinde dron, balistik ve seyir füzelerinin kullanıldığı yoğun bir saldırı dalgası başlattı. Ukrayna istihbaratına göre, Rusya bu saldırılarda “uzun süreli kombine saldırı” taktiğine geçiş yaparak sivil altyapıyı ve stratejik tesisleri hedef alıyor.
Ukrayna Hava Kuvvetleri verilerine göre, saldırı çok sayıda stratejik platformun katılımıyla gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Hareketliliği: Rusya; Tu-160, Tu-95MS ve “Kinzal” füzesi taşıyıcısı olan MiG-31K uçaklarını havalandırdı.
Kullanılan Mühimmatlar: Gece boyunca Ukrayna semalarında kalabalık dron grupları, balistik füzeler ve seyir füzeleri (muhtemelen İskender-K) tespit edildi. Saldırı Zamanlaması: Saat 23:00’ten itibaren başlayan dron akınını, gece yarısından sonra balistik füze atışları ve sabah 03:11 civarında seyir füzelerinin Ukrayna hava sahasına girişi izledi.
Başkent Kiev, saat 02:30 itibarıyla yoğun bir dron saldırısına maruz kaldı. Hava savunma sistemlerinin yoğun çalıştığı şehirde, 03:10’dan sonra gerçekleşen balistik füze saldırıları nedeniyle peş peşe güçlü patlamalar duyuldu. Saldırı sonucunda şehir genelinde hasar ve yaralanmalar kaydedildi.
Çerkasi: Gece yarısı 00:49 civarında şehirde patlamalar duyuldu; ilk bilgilere göre şehir dron saldırılarının hedefi oldu. Kremençuk: Balistik füze tehdidi nedeniyle ilan edilen alarmın ardından şehirde patlamalar kaydedildi; bölgenin hem füzeler hem de dronlarla hedef alındığı bildirildi.
İstihbarat Uyarıları ve Stratejik Hedefler Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya’nın bu operasyonda hava savunma sistemlerini aşırı yüklemek için dronları kullandığını belirtti. GUR’a göre saldırıların ana hedefleri arasında şunlar yer alıyor:
Enerji tesisleri. Askeri-endüstriyel kompleks (VPC) işletmeleri. Büyük şehirlerdeki devlet kurumu binaları. KAYNAK:UKRHABER
