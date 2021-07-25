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Sağlık
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Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bir kaşık çamaşır suyla yıkarsanız...

2021-07-25 17:14:32
Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bir kaşık çamaşır suyla yıkarsanız...

Kolera, tifo, dizanteri, EHEC gibi hastalıklar yediğimiz gıdalardan ve içtiğimiz sulardan bulaşıyor.

#1
Foto - Memorial Şişli Hastanesi Klinik Laboratuvarlar Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keskin, sindirim sistemi enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini anlattı: “Sindirim sistemi enfeksiyonları, gıdaların temizlik ya da hazırlık aşamasında hastalık etmenleriyle teması yüzünden oluşuyor. Gıdaların 60 derecenin üzerinde pişirilmesiyle mikro-organizmaların çoğu yok oluyor. Ama iyi pişirilmeyen gıdalar, enfeksiyonların insanlara geçmesine yol açıyor.

Memorial Şişli Hastanesi Klinik Laboratuvarlar Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keskin, sindirim sistemi enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini anlattı: “Sindirim sistemi enfeksiyonları, gıdaların temizlik ya da hazırlık aşamasında hastalık etmenleriyle teması yüzünden oluşuyor. Gıdaların 60 derecenin üzerinde pişirilmesiyle mikro-organizmaların çoğu yok oluyor. Ama iyi pişirilmeyen gıdalar, enfeksiyonların insanlara geçmesine yol açıyor.

#2
Foto - Abur cubur tüketimi, sindirim sistemi enfeksiyonlarını davet eden önemli bir etken. Yiyeceklerde ya da suda belli miktarda bulunan bakteriler, yine üst solunum yollarındaki bazı bakterilerle birlikte mideye iniyor. Mideyse çok kuvvetli asit ortamıyla tüberküloz basili hariç, bu bakterilerin yüzde 98’ini yok ediyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için normal fizyolojik şartların yerinde olması gerekiyor. Eğer bir öğünde sağlıklı seçimler yapmışsanız mideye gelen mikroplar etkisiz hale getiriliyor. Ancak abur cuburla bol miktarda sıvı alınması, yiyeceklerin midede kalış sürelerini kısaltıyor. Fazla sıvı alımı, midedeki asit miktarını sulandırıyor ve organ etkinliğini yitiriyor. Hastalık etkenleri, kolaylıkla mide asiti bariyerini geçiyor. Bu nedenle sağlıklı beslenme ve ölçülü tüketim çok önemli. Çünkü yeme düzenindeki bozukluklar sindirim sistemini olumsuz etkiliyor.

Abur cubur tüketimi, sindirim sistemi enfeksiyonlarını davet eden önemli bir etken. Yiyeceklerde ya da suda belli miktarda bulunan bakteriler, yine üst solunum yollarındaki bazı bakterilerle birlikte mideye iniyor. Mideyse çok kuvvetli asit ortamıyla tüberküloz basili hariç, bu bakterilerin yüzde 98’ini yok ediyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için normal fizyolojik şartların yerinde olması gerekiyor. Eğer bir öğünde sağlıklı seçimler yapmışsanız mideye gelen mikroplar etkisiz hale getiriliyor. Ancak abur cuburla bol miktarda sıvı alınması, yiyeceklerin midede kalış sürelerini kısaltıyor. Fazla sıvı alımı, midedeki asit miktarını sulandırıyor ve organ etkinliğini yitiriyor. Hastalık etkenleri, kolaylıkla mide asiti bariyerini geçiyor. Bu nedenle sağlıklı beslenme ve ölçülü tüketim çok önemli. Çünkü yeme düzenindeki bozukluklar sindirim sistemini olumsuz etkiliyor.

#3
Foto - * Yemekler günlük tüketilmeli. Ertesi güne kalacaksa, saklanma koşullarına enfeksiyon riskleri açısından çok dikkat edilmeli. * Yemekler içine konuldukları kabın üzeri kapatılmadan oda ısısında bekletilmemeli, buzdolabında dört derecede ya da 60 derecede pişirilerek saklanmalı. * Et ve tavuk buzdolabında bir günden fazla kalmamalı, taze olarak tüketilmeli. Derin dondurucuda saklama süresi azaltılmalı. Bakteri oluşumu artacağı için etler çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalı.

* Yemekler günlük tüketilmeli. Ertesi güne kalacaksa, saklanma koşullarına enfeksiyon riskleri açısından çok dikkat edilmeli. * Yemekler içine konuldukları kabın üzeri kapatılmadan oda ısısında bekletilmemeli, buzdolabında dört derecede ya da 60 derecede pişirilerek saklanmalı. * Et ve tavuk buzdolabında bir günden fazla kalmamalı, taze olarak tüketilmeli. Derin dondurucuda saklama süresi azaltılmalı. Bakteri oluşumu artacağı için etler çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalı.

#4
Foto - * Artan yemekler cam ya da porselen kaplarda ağzı çok iyi kapatılmış şekilde saklanmalı. * Saklama kaplarının iç yüzeylerinin çizilmiş, bozulmuş ve pürüzlenmiş olmamasına özen gösterilmeli. Özellikle çok sağlıklı olan emaye tencerelerin iç yüzeyinde çizik varsa kullanılmamalı. Bozuk yüzeydeki mikroorganizma ve kanserojenler, insan sağlığı açısından büyük riskler oluşturur.

* Artan yemekler cam ya da porselen kaplarda ağzı çok iyi kapatılmış şekilde saklanmalı. * Saklama kaplarının iç yüzeylerinin çizilmiş, bozulmuş ve pürüzlenmiş olmamasına özen gösterilmeli. Özellikle çok sağlıklı olan emaye tencerelerin iç yüzeyinde çizik varsa kullanılmamalı. Bozuk yüzeydeki mikroorganizma ve kanserojenler, insan sağlığı açısından büyük riskler oluşturur.

#5
Foto - Sindirim sistemi enfeksiyonları, dışkıyla kirlenmiş yiyecek ve içeceklerin ağız yoluyla alınmasıyla bulaşıyor. Bu nedenle tuvalet sonrası, yemek öncesi ve sonrasında eller çok iyi yıkanmalı.

Sindirim sistemi enfeksiyonları, dışkıyla kirlenmiş yiyecek ve içeceklerin ağız yoluyla alınmasıyla bulaşıyor. Bu nedenle tuvalet sonrası, yemek öncesi ve sonrasında eller çok iyi yıkanmalı.

#6
Foto - Sebzeler yaprakları açılarak ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yıkanmalı.

Sebzeler yaprakları açılarak ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yıkanmalı.

#7
Foto - Sebzelere bulaşan mikro-organizmaların bir salgına yol açacağı korkusu hakimse; çamaşır suyu çok iyi bir dezenfektan olarak tercih edilebilir. Çamaşır suyu, içeriğindeki klor sayesinde iyi bir temizleyicidir ve bir litre suya bir çay kaşığı konularak kullanılabilir. Suda 15 dakika bekletilen sebzeleri, bol suyla durulayın. Şehir yakınlarından gelen salatalarda atık sular kullanılıyor. Bu da ciddi miktarda mikrobiyolojik açıdan risk taşıyor. Sebzeleri 5 litrelik suyun içerisine bir çay kaşığı çamaşır suyu koymak suretiyle 15 dakika bekletmek gerekiyor. * Sirke, içeriğindeki asit nedeniyle mikropların yok edilmesinde etkili bir madde. Sebzelerin sirkeli suda bekletilmesi de dezenfekte olmaları bakımından tercih edilebilir.

Sebzelere bulaşan mikro-organizmaların bir salgına yol açacağı korkusu hakimse; çamaşır suyu çok iyi bir dezenfektan olarak tercih edilebilir. Çamaşır suyu, içeriğindeki klor sayesinde iyi bir temizleyicidir ve bir litre suya bir çay kaşığı konularak kullanılabilir. Suda 15 dakika bekletilen sebzeleri, bol suyla durulayın. Şehir yakınlarından gelen salatalarda atık sular kullanılıyor. Bu da ciddi miktarda mikrobiyolojik açıdan risk taşıyor. Sebzeleri 5 litrelik suyun içerisine bir çay kaşığı çamaşır suyu koymak suretiyle 15 dakika bekletmek gerekiyor. * Sirke, içeriğindeki asit nedeniyle mikropların yok edilmesinde etkili bir madde. Sebzelerin sirkeli suda bekletilmesi de dezenfekte olmaları bakımından tercih edilebilir.

#8
Foto - Su eğer sağlıklı bir kaynaktan geliyorsa, rahatlıkla tüketilebilir. * Damacana sular, mikrop üretmesi nedeniyle çok sağlıklı değil. Kaplar, doldur boşalt anlayışıyla kullanıldığı için bakteri üremesine zemin hazırlar.

Su eğer sağlıklı bir kaynaktan geliyorsa, rahatlıkla tüketilebilir. * Damacana sular, mikrop üretmesi nedeniyle çok sağlıklı değil. Kaplar, doldur boşalt anlayışıyla kullanıldığı için bakteri üremesine zemin hazırlar.

#9
Foto - Onun yerine tek kullanımlık kaplardaki sular ya da su arıtıcılar tercih edilmeli. * Suların buzlu ve çok soğuk tüketilmesi, mide mukozasının direncini kırarak sindirim sistemi enfeksiyonlarına zemin hazırlar.

Onun yerine tek kullanımlık kaplardaki sular ya da su arıtıcılar tercih edilmeli. * Suların buzlu ve çok soğuk tüketilmesi, mide mukozasının direncini kırarak sindirim sistemi enfeksiyonlarına zemin hazırlar.

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