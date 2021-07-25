Uzmanlar uyarıyor! Meyve ve sebzeleri bir kaşık çamaşır suyla yıkarsanız...

Abur cubur tüketimi, sindirim sistemi enfeksiyonlarını davet eden önemli bir etken. Yiyeceklerde ya da suda belli miktarda bulunan bakteriler, yine üst solunum yollarındaki bazı bakterilerle birlikte mideye iniyor. Mideyse çok kuvvetli asit ortamıyla tüberküloz basili hariç, bu bakterilerin yüzde 98’ini yok ediyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için normal fizyolojik şartların yerinde olması gerekiyor. Eğer bir öğünde sağlıklı seçimler yapmışsanız mideye gelen mikroplar etkisiz hale getiriliyor. Ancak abur cuburla bol miktarda sıvı alınması, yiyeceklerin midede kalış sürelerini kısaltıyor. Fazla sıvı alımı, midedeki asit miktarını sulandırıyor ve organ etkinliğini yitiriyor. Hastalık etkenleri, kolaylıkla mide asiti bariyerini geçiyor. Bu nedenle sağlıklı beslenme ve ölçülü tüketim çok önemli. Çünkü yeme düzenindeki bozukluklar sindirim sistemini olumsuz etkiliyor.