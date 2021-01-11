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Sağlık
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Uzmanlar uyarıyor! Küflü diye besinleri çöpe atıyoruz ama atmayın

2021-01-11 11:12:46
Uzmanlar uyarıyor! Küflü diye besinleri çöpe atıyoruz ama atmayın

Domates, karpuz, patates, sarımsak, muz, salatalık, peynir... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Ancak bu besinler kullanım süreleri dolmaya başladıktan ve ya geçtikten sonra küflenmeye başlar, kullanılmaz hale gelir. Kimi zaman bilerek küflü bir besin tüketiriz, kimi zaman da bilmeden. Peki küf yediğimiz ne olur? Tüketeceğimiz besinin küflü kısmını kesip, sağlam tarafını yersek ne olur? Küfün üzerinde birtakım toksik kimyasallar bulunur ve bu da kusma, bulantı ve ishal gibi şikayetler ile kendini gösteren karaciğer hasarına yol açabilir.

#1
Foto - Yine de böyle bir durum ile karşı karşıya kalmanız bağışıklık sistemi veya yaşınıza bağlı olarak değişebilir.

Yine de böyle bir durum ile karşı karşıya kalmanız bağışıklık sistemi veya yaşınıza bağlı olarak değişebilir.

#2
Foto - Küfler arasında en yaygın olarak görülen, toksik etkisi dolayısıyla kansere bile neden olabilen aflatoksindir.

Küfler arasında en yaygın olarak görülen, toksik etkisi dolayısıyla kansere bile neden olabilen aflatoksindir.

#3
Foto - Ancak her gıdada bu küf cinsine rastlanmaz. Aflatoksine en çok yer fıstığı ve mısırda rastlanır.

Ancak her gıdada bu küf cinsine rastlanmaz. Aflatoksine en çok yer fıstığı ve mısırda rastlanır.

#4
Foto - Aslında uzmanlar küfün tek başına o kadar da tehlikeli olmadığını söylüyor.

Aslında uzmanlar küfün tek başına o kadar da tehlikeli olmadığını söylüyor.

#5
Foto - Yani sizi hasta edebilecek şey, küf ile birlikte oluşan bakterilerdir. Böyle durumlarda da kusma, ishal ve bulantı gibi semptomlar yaşayabilirsiniz.

Yani sizi hasta edebilecek şey, küf ile birlikte oluşan bakterilerdir. Böyle durumlarda da kusma, ishal ve bulantı gibi semptomlar yaşayabilirsiniz.

#6
Foto - Ne kadar ağır geçireceğiniz, bakteri türüne ve yediğiniz yiyecek miktarına bağlı olarak değişir.

Ne kadar ağır geçireceğiniz, bakteri türüne ve yediğiniz yiyecek miktarına bağlı olarak değişir.

#7
Foto - Yiyeceklerde bulunan bazı küflere alerjik reaksiyonlar gösterenler de vardır. Eğer tespit edilmiş bir küf alerjiniz varsa bu tür yiyeceklerden uzak durun ve yanlışlıkla yemeniz durumunda derhal doktorunuzu arayın.

Yiyeceklerde bulunan bazı küflere alerjik reaksiyonlar gösterenler de vardır. Eğer tespit edilmiş bir küf alerjiniz varsa bu tür yiyeceklerden uzak durun ve yanlışlıkla yemeniz durumunda derhal doktorunuzu arayın.

#8
Foto - Kaşıntılı ve sulu gözler, deride kırmızı döküntü, hırıltılı solunum, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı alerjik reaksiyonun belirtileri olabilir.

Kaşıntılı ve sulu gözler, deride kırmızı döküntü, hırıltılı solunum, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı alerjik reaksiyonun belirtileri olabilir.

#9
Foto - Pek çok ülkede küflü yapıda olan peynirlerin tüketildiğini biliyoruz. Peki, bu küfler vücudumuza zarar verir mi?

Pek çok ülkede küflü yapıda olan peynirlerin tüketildiğini biliyoruz. Peki, bu küfler vücudumuza zarar verir mi?

#10
Foto - Farklı peynir türlerinde karşılaşılan küf özellikle İtalyanların en meşhur küflü peyniri gorgonzola ve Fransızların küflü peyniri olarak bilinen rokfor gibi peynirlerde güvenli şekilde üretilir.

Farklı peynir türlerinde karşılaşılan küf özellikle İtalyanların en meşhur küflü peyniri gorgonzola ve Fransızların küflü peyniri olarak bilinen rokfor gibi peynirlerde güvenli şekilde üretilir.

#11
Foto - Bu peynirlerin içerisindeki yeşil-mavi küf damarları, peynir hamuruna kültür küfü eklenmesi ile oluşur.

Bu peynirlerin içerisindeki yeşil-mavi küf damarları, peynir hamuruna kültür küfü eklenmesi ile oluşur.

#12
Foto - Camembert ve brie peynirlerinde de yüzeyde beyaz küf kullanılır.

Camembert ve brie peynirlerinde de yüzeyde beyaz küf kullanılır.

#13
Foto - Ancak ne yazık ki yine de küf alerjisi olanlar için bunlar iyi bir alternatif değiller.

Ancak ne yazık ki yine de küf alerjisi olanlar için bunlar iyi bir alternatif değiller.

#14
Foto - Hafif yiyecekler, sandviç, sosisli vb. pişmiş kırmızı et ve kanatlı etleri, güveçte pişmiş hububat, kek vb. yiyecekler tüketilmemeli çünkü yüksek nemli olan ortamlar küflerin gelişimi için uygundur. Bu tür yiyeceklerde bakteri gelişimi de görülebilir.

Hafif yiyecekler, sandviç, sosisli vb. pişmiş kırmızı et ve kanatlı etleri, güveçte pişmiş hububat, kek vb. yiyecekler tüketilmemeli çünkü yüksek nemli olan ortamlar küflerin gelişimi için uygundur. Bu tür yiyeceklerde bakteri gelişimi de görülebilir.

#15
Foto - Sert peynirlerde küfün olduğu bölge en az 2,5 cm'lik kısmı kesildikten sonra kullanılabilir çünkü küf lifleri sert cisimlerde derinlere ilerleyemez.

Sert peynirlerde küfün olduğu bölge en az 2,5 cm'lik kısmı kesildikten sonra kullanılabilir çünkü küf lifleri sert cisimlerde derinlere ilerleyemez.

#16
Foto - Yumuşak peynirler (krem peynir gibi sürülebilir peynirler), kesilmiş, parçalanmış hiçbir türlü peynir tüketilmemeli. Çünkü böyle peynirlerde küf liflerinin derinlere ulaşması kolaydır.

Yumuşak peynirler (krem peynir gibi sürülebilir peynirler), kesilmiş, parçalanmış hiçbir türlü peynir tüketilmemeli. Çünkü böyle peynirlerde küf liflerinin derinlere ulaşması kolaydır.

#17
Foto - Yoğurt, krema, reçel ve jöleler de tüketilmemeli çünkü nemli gıdalar küflerin gelişimi için uygun ortamlardır.

Yoğurt, krema, reçel ve jöleler de tüketilmemeli çünkü nemli gıdalar küflerin gelişimi için uygun ortamlardır.

#18
Foto - Sert meyve ve sebzeler de (havuç, lahana vb.) sert peynirlerde olduğu gibi küfün olduğu bölge en az 2,5 cm'lik kısım kesilerek kullanılabilir. Bunun nedeni de yine aynı şekilde küflerin sert maddelerin içine doğru fazla yayılamamasıdır.

Sert meyve ve sebzeler de (havuç, lahana vb.) sert peynirlerde olduğu gibi küfün olduğu bölge en az 2,5 cm'lik kısım kesilerek kullanılabilir. Bunun nedeni de yine aynı şekilde küflerin sert maddelerin içine doğru fazla yayılamamasıdır.

#19
Foto - Yumuşak meyve ve sebzeler (salatalık, şeftali, domates vb.) tüketilmemeli çünkü küf mantarlarının lifleri içeriye ulaşmış olabilir.

Yumuşak meyve ve sebzeler (salatalık, şeftali, domates vb.) tüketilmemeli çünkü küf mantarlarının lifleri içeriye ulaşmış olabilir.

#20
Foto - Küflenmiş fırın ürünleri de asla yenmemeli. Bu ürünler gözenekli olduğu için küf mantarlarının lifleri iç bölgelere kadar ilerleyebilir.

Küflenmiş fırın ürünleri de asla yenmemeli. Bu ürünler gözenekli olduğu için küf mantarlarının lifleri iç bölgelere kadar ilerleyebilir.

#21
Foto - Fıstık ezmesi, bakliyat ve kuru yemiş de küflendiyse tüketmekten kaçınılmalı. Çünkü bu gıdalar koruyucu kullanılmadan işlenmiş olabilir ve bu da küf gelişimi için uygun ortam oluşturur.

Fıstık ezmesi, bakliyat ve kuru yemiş de küflendiyse tüketmekten kaçınılmalı. Çünkü bu gıdalar koruyucu kullanılmadan işlenmiş olabilir ve bu da küf gelişimi için uygun ortam oluşturur.

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