İstanbul Üniversitesi Senatosundan kahraman şehitlerimize vefa

İÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, demokrasiye bağlılığının ve ortak vatan bilincinin güçlü biçimde tecelli ettiği tarihi bir gece olduğunu söyledi. O gece milletin, iradesine, devletine, bayrağına, ezanına ve geleceğine sahip çıktığını, Türkiye'nin istiklal ve istikbal yürüyüşünü hedef alan hain darbe girişimine karşı büyük bir duruş ortaya koyduğunu belirten Güldiken, "Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların fedakarlığı, bu ülkenin hafızasında daima yaşayacak, birlik, cesaret ve sorumluluk bilincimizin güçlü bir kaynağı olmaya devam edecektir." dedi. Güldiken, 15 Temmuz'un bir şeyi açık biçimde kendilerine gösterdiğine işaret ederek, "Bir milletin kudreti, silahın, zorbalığın ve karanlık hesapların karşısında ortak iradesini koruyabilmesinde saklıdır. İlkeye, ülkeye ve aileye aidiyet duygusu, böyle zamanlarda toplumu ayakta tutan en güçlü zemindir. Bu aidiyet, birlik fikriyle güç kazandığında milletler geleceklerini daha sağlam inşa eder." ifadelerini kullandı.