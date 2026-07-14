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İstanbul Üniversitesi Senatosundan kahraman şehitlerimize vefa

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Üniversitesi Senatosundan kahraman şehitlerimize vefa

Türkiye'nin köklü kurumlarından İstanbul Üniversitesi kahraman şehitlerimizi unutmadı.

#1
Foto - İstanbul Üniversitesi Senatosundan kahraman şehitlerimize vefa

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Senatosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarette bulundu.

#2
Foto - İstanbul Üniversitesi Senatosundan kahraman şehitlerimize vefa

Senato üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

#3
Foto - İstanbul Üniversitesi Senatosundan kahraman şehitlerimize vefa

Heyet, daha sonra darbe girişimine ilişkin olayları anlatan belge, fotoğraf, video, kişisel eşyalar ve o geceye ait çeşitli materyallerin sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret etti.

#4
Foto - İstanbul Üniversitesi Senatosundan kahraman şehitlerimize vefa

İÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, demokrasiye bağlılığının ve ortak vatan bilincinin güçlü biçimde tecelli ettiği tarihi bir gece olduğunu söyledi. O gece milletin, iradesine, devletine, bayrağına, ezanına ve geleceğine sahip çıktığını, Türkiye'nin istiklal ve istikbal yürüyüşünü hedef alan hain darbe girişimine karşı büyük bir duruş ortaya koyduğunu belirten Güldiken, "Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların fedakarlığı, bu ülkenin hafızasında daima yaşayacak, birlik, cesaret ve sorumluluk bilincimizin güçlü bir kaynağı olmaya devam edecektir." dedi. Güldiken, 15 Temmuz'un bir şeyi açık biçimde kendilerine gösterdiğine işaret ederek, "Bir milletin kudreti, silahın, zorbalığın ve karanlık hesapların karşısında ortak iradesini koruyabilmesinde saklıdır. İlkeye, ülkeye ve aileye aidiyet duygusu, böyle zamanlarda toplumu ayakta tutan en güçlü zemindir. Bu aidiyet, birlik fikriyle güç kazandığında milletler geleceklerini daha sağlam inşa eder." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İstanbul Üniversitesi Senatosundan kahraman şehitlerimize vefa

Üniversitelere 15 Temmuz'un anlatılması noktasında büyük sorumluluk düştüğüne dikkati çeken Güldiken, şunları kaydetti: "Üniversite, hakikatin, aklın, bilimin, hukuk fikrinin, toplumsal sorumluluğun ve milli iradenin yanında duran bir kurumdur. Gençlerimizi bilgiyle, ahlakla, eleştirel düşünceyle, demokrasi kültürüyle ve vatan sorumluluğuyla yetiştirmek, geleceğe karşı en temel görevlerimizden biridir. İstanbul Üniversitesi olarak 'Perspektif 2053' yaklaşımımızla açık kapı, açık bilim, ölçülebilir etki ve kamu yararı ilkelerini merkeze alıyoruz. Bu anlayışla milletimizin birliğini güçlendiren, demokrasimizi besleyen, gençlerimizin ufkunu genişleten ve ülkemizin geleceğine değer katan çalışmalar üretmeye devam edeceğiz." Ziyarete, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Cemil Kaya ve Mehmet Adak ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar ile dekanlar ve senato üyeleri katıldı.

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