İşte kumarhane kuşu Levent'in görüntüleri... Ahbap o paralarla rulet oynamış
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in, bir kumarhanede rulet oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in, bir kumarhanede rulet oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
AHBAP Derneği’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 36’ya çıktı. Soruşturmada 4 şirkete ise kayyım atandı.
Soruşturma kapsamında önceki gün yurt dışına kaçmak için plan yaparken gözaltına alınan Haluk Levent'in kumarhanede rulet masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Levent'in başkalarının üzerinden Bayern Münich maçlarına bahis oynadığı ve yardım paralarını kumar masalarında hiç ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.
Öte yandan, soruşturma kapsamında Haluk Levent'in emniyette ifadesinin alındığı bildirildi.
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