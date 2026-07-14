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İşte kumarhane kuşu Levent'in görüntüleri... Ahbap o paralarla rulet oynamış

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İşte kumarhane kuşu Levent'in görüntüleri... Ahbap o paralarla rulet oynamış

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in, bir kumarhanede rulet oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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#1
Foto - İşte kumarhane kuşu Levent'in görüntüleri... Ahbap o paralarla rulet oynamış

AHBAP Derneği’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 36’ya çıktı. Soruşturmada 4 şirkete ise kayyım atandı.

#2
Foto - İşte kumarhane kuşu Levent'in görüntüleri... Ahbap o paralarla rulet oynamış

Soruşturma kapsamında önceki gün yurt dışına kaçmak için plan yaparken gözaltına alınan Haluk Levent'in kumarhanede rulet masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

#3
Foto - İşte kumarhane kuşu Levent'in görüntüleri... Ahbap o paralarla rulet oynamış

Levent'in başkalarının üzerinden Bayern Münich maçlarına bahis oynadığı ve yardım paralarını kumar masalarında hiç ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

#4
Foto - İşte kumarhane kuşu Levent'in görüntüleri... Ahbap o paralarla rulet oynamış

Öte yandan, soruşturma kapsamında Haluk Levent'in emniyette ifadesinin alındığı bildirildi.

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Yorumlar

Ccc

Babala tv ve Pinç midir ne halttır onlara da operasyon yapılsın.
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