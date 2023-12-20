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Sağlık
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Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın ama sakın yapmayın

2023-12-20 15:05:33
Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın ama sakın yapmayın

Zeytinyağının yemeklere verdiği lezzetten vazgeçemeyenler dikkat! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın yapmayın! Zeytinyağı kullanımında doğru bilinen birçok yanlış var! Lezzetini ve faydasını alabiliyor! İşte zeytinyağı kullanmanın püf noktaları... Mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağının kullanımında çok dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bu noktalara dikkat edilmediği takdirde zeytinyağının faydaları zarara dönüşmeye başlıyor. Bununla birlikte zeytinyağı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da var tabii ki. İşte zeytinyağı ile ilgili gerçekler:

#1
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın ama sakın yapmayın

1. Zeytinyağı Yüksek Sıcaklığa Dayanmaz Mı? Bazıları, zeytinyağının yüksek sıcaklıklara dayanamayacağını iddia eder. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, özellikle sızma zeytinyağının soteleme ve kızartma gibi yüksek ısı işlemlerine dayanabilecek bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre, sızma zeytinyağı, diğer yağlardan daha dayanıklı olabilir.

#2
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın ama sakın yapmayın

2. Yüksek Sıcaklık Zeytinyağını Zararlı Hale Getirir Mi? Zeytinyağının yüksek sıcaklıkta tüketildiğinde zararlı hale geleceği söylentileriyle karşılaşabilirsiniz. Ancak kaliteli zeytinyağlarının içeriğindeki fenoller sayesinde yüksek ısıya dayanabileceği belirtildi. Fenoller, zeytinyağını serbest radikallerden koruyarak sağlık açısından faydalı kılıyor.

#3
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın ama sakın yapmayın

3. Kızartma İçin Zeytinyağı Kullanılır Mı? Yapılan araştırmalara göre, zeytinyağı kızartma için uygun bir seçenek. ACS'nin (Journal of Agricultural and Food Chemistry) açıklamasına göre, sızma ve riviera zeytinyağları, kızartma yaparken kullanılmaya daha uygun ve sağlıklı olabilir.

#4
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın ama sakın yapmayın

4. Zeytinyağını Önceden Isıtmak Gerekir Mi? Zeytinyağı kullanırken tava önceden ısıtılmalı mı sorusu da sıkça karşımıza çıkar. Zeytinyağını önce tavaya eklemek, yağın yeterince ısınmamasından endişe edenler için iyi bir yöntem olabilir. Tavayı ısıtın, ardından zeytinyağını ekleyin ve daha sonra sebzeleri soteleyin.

#5
Foto - Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın ama sakın yapmayın

5. Zeytinyağı İkinci Kez Kullanılabilir Mi? Zeytinyağını ikinci kez kullanmak konusu da geniş bir tartışma konusudur. Ancak genel olarak, zeytinyağı ikinci kez kullanılmaya uygun değildir. Kızarmış yiyeceklerde meydana gelen kimyasal değişiklikler, yağın sağlığını olumsuz etkileyebilir.

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