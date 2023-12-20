Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın ama sakın yapmayın

Zeytinyağının yemeklere verdiği lezzetten vazgeçemeyenler dikkat! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın yapmayın! Zeytinyağı kullanımında doğru bilinen birçok yanlış var! Lezzetini ve faydasını alabiliyor! İşte zeytinyağı kullanmanın püf noktaları... Mutfakların vazgeçilmezi zeytinyağının kullanımında çok dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bu noktalara dikkat edilmediği takdirde zeytinyağının faydaları zarara dönüşmeye başlıyor. Bununla birlikte zeytinyağı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da var tabii ki. İşte zeytinyağı ile ilgili gerçekler: