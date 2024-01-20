Uzmanlar gelecek adına endişeli! Ölümcül hastalık İstanbul'dan sonra Denizli'de görüldü

Hastalık hakkında bilgi veren Dr. Beram, şunları ifade etti: “Ceratocystis platani, çınar kanserine neden olan yabancı istilacı bir fungustur. Uluslararası ticaret ve insan faaliyetleri gibi yollarla yeni ortamlara ulaşmakta ve ekosistem üzerinde ciddi tehdit oluşturmaktadır. Çınar türlerinde meydana getirdiği ölümler nedeniyle Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütünce karantina organizması olarak kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde, on binlerce çınar ağacının ölümüne neden olan bu hastalık, Avrupa’da; Arnavutluk, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İsviçre gibi ülkelerde rapor edilmiştir. Türkiye’de daha önce sadece İstanbul’da tespit edilen bu iletim demeti hastalığını, Denizli’de bir çınarın rüzgar sonrası kırılarak devrilmesi sonucunda tespit ettik. Bu kanserin Denizli’de tespit edilmiş olması, patojenin yayılışının endişe verici düzeyde olduğunun bir işaretidir. Hastalık Türkiye’nin batısında bulunan diğer şehirlerde de yayılmaya başlamış olabilir. Bu kayıt Türkiye’de gelecekte çınarların ne denli büyük bir tehdit altında olabileceğinin önemli bir göstergesidir. Devrilen bu ağaçlar maddi hasara neden olmasının yanı sıra can kayıplarına da sebep olabilmektedir" dedi.