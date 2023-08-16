Uzmanından tarım işçilerine uyarı

Tatvan Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim Onur Yamaç, yaz döneminde artan sıcaklıkların birçok hastalığı tetiklediğini ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sıcaklık artışı ile birlikte terlemeye bağlı sıvı kaybının oluştuğunu vurgulayan Yamaç, sıvı kaybı yaşamamak ve böbreklere zarar vermemek adına bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Bu anlamda özellikle tarım işçilerine seslenen Yamaç, “Tarım işçilerinin günde en az 2-3 litre su tüketmeleri gerekiyor. Baş ağrılarını rahatlatır ve güneş çarpmalarını engeller. Tarlada güneş altında çalışan işçiler, emek ve beden işçileri oldukları için günde en az 2-3 litre su içmeleri onların böbreklerini, beyinlerini sıcaklardan koruyacaktır” dedi.