Ağıralioğlu'ndan Mansur Yavaş'a salvolar

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da haftalardır su akmıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Ankara’ya su ulaşımında sorun olmadığını, eskimiş altyapı nedeniyle borulardan sızan su oranının yüzde 35’i bulduğunu ve bu oranın yasal sınırın üstünde olduğunu açıkladı. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, “Hiç yağmur yağmasa bile 200 günlük suyumuz var” diyerek su stoğunda sorun olmadığını savundu. Dolayısıyla sorunun tek kaynağının Ankara’ya su ulaştırmak değil, var olan suyu dağıtmak olduğu gözler önüne serildi. Bu konuda çuvallayan CHP’li Mansur Yavaş yönetiminin koskoca başkenti tarihinde ilk kez bu denli acınası bir hale getirmesi vatandaşlara illallah ettirdi.