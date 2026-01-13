Ağıralioğlu'ndan Mansur Yavaş'a salvolar
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026 yılında koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’yı susuz bırakan CHP’li Mansur Yavaş yönetimini topa tuttu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da haftalardır su akmıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Ankara’ya su ulaşımında sorun olmadığını, eskimiş altyapı nedeniyle borulardan sızan su oranının yüzde 35’i bulduğunu ve bu oranın yasal sınırın üstünde olduğunu açıkladı. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, “Hiç yağmur yağmasa bile 200 günlük suyumuz var” diyerek su stoğunda sorun olmadığını savundu. Dolayısıyla sorunun tek kaynağının Ankara’ya su ulaştırmak değil, var olan suyu dağıtmak olduğu gözler önüne serildi. Bu konuda çuvallayan CHP’li Mansur Yavaş yönetiminin koskoca başkenti tarihinde ilk kez bu denli acınası bir hale getirmesi vatandaşlara illallah ettirdi.
Sadece vatandaşlar değil, siyasiler de Mansur Yavaş’a yönelik tepkilerini daha sert şekilde dile getirmeye başladılar. Muhalefet partileri dahi CHP’li yönetimi sert dille eleştirir oldu. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Yavaş’ın mazeret üretme politikasına karşı dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Ankara'daki su kesintileriyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı: “Mansur Başkan dahil muhalefetin bütün belediyelerini, siyasetçilerini, kendimi de kastederek söylüyorum. Mazeret beyan edeceksek iktidar, mazeret iktidarıdır. Uzatmaya gerek yok, çözüm iradesi göstermek lazımdır.”
Ağıralioğlu şöyle devam etti: “Dolayısıyla iğneyi, çuvaldızı falan konuşacaksak bu da bizim çuvaldızımız olsun. Şöyle temsil etmek zorunda olduğumuzu hatırlatıyorum muhalefete. 'Bizden önce başladı' diye sorun çözmekten kendisini azade sayacak siyaset, milletin kalbine yürüyemez. 8 yıldır memleket sizdeyse çözmek zorunda olduğunuz sorunları 'Bizden önce başladı' diye savuşturmamalısınız. Bu, muhalefetin millet nezdindeki itibarını haleldar eder.”
