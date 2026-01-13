  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konut ve arsa satışlarında yeni dönem: Artık zorunlu olacak! Meraklısı çok olunca ‘şantiye izleme alanı’ oluşturuldu Her yerde aranıyordu… Cesedi ormanda bulundu! ‘Öldürüp gömdüm’ Dünyada yaşamın sonu ne zaman? Oksijenin biteceği tarih netleşiyor Her sabah 1 bardak için: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, tıkalı damarları hortum gibi açıyor Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ölen sigortalının babasına nasıl aylık bağlanabilir? Büyük ödül Nissan LEAF'in Dünyanın En İyi Kompakt Otomobili seçildi! Kış geldi! Kayak ve outdoor ürünlere talep arttı
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Ağıralioğlu'ndan Mansur Yavaş'a salvolar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ağıralioğlu'ndan Mansur Yavaş'a salvolar

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026 yılında koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’yı susuz bırakan CHP’li Mansur Yavaş yönetimini topa tuttu.

1
#1
Foto - Ağıralioğlu'ndan Mansur Yavaş'a salvolar

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da haftalardır su akmıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Ankara’ya su ulaşımında sorun olmadığını, eskimiş altyapı nedeniyle borulardan sızan su oranının yüzde 35’i bulduğunu ve bu oranın yasal sınırın üstünde olduğunu açıkladı. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, “Hiç yağmur yağmasa bile 200 günlük suyumuz var” diyerek su stoğunda sorun olmadığını savundu. Dolayısıyla sorunun tek kaynağının Ankara’ya su ulaştırmak değil, var olan suyu dağıtmak olduğu gözler önüne serildi. Bu konuda çuvallayan CHP’li Mansur Yavaş yönetiminin koskoca başkenti tarihinde ilk kez bu denli acınası bir hale getirmesi vatandaşlara illallah ettirdi.

#2
Foto - Ağıralioğlu'ndan Mansur Yavaş'a salvolar

Sadece vatandaşlar değil, siyasiler de Mansur Yavaş’a yönelik tepkilerini daha sert şekilde dile getirmeye başladılar. Muhalefet partileri dahi CHP’li yönetimi sert dille eleştirir oldu. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Yavaş’ın mazeret üretme politikasına karşı dikkat çeken ifadeler kullandı.

#3
Foto - Ağıralioğlu'ndan Mansur Yavaş'a salvolar

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Ankara'daki su kesintileriyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı: “Mansur Başkan dahil muhalefetin bütün belediyelerini, siyasetçilerini, kendimi de kastederek söylüyorum. Mazeret beyan edeceksek iktidar, mazeret iktidarıdır. Uzatmaya gerek yok, çözüm iradesi göstermek lazımdır.”

#4
Foto - Ağıralioğlu'ndan Mansur Yavaş'a salvolar

Ağıralioğlu şöyle devam etti: “Dolayısıyla iğneyi, çuvaldızı falan konuşacaksak bu da bizim çuvaldızımız olsun. Şöyle temsil etmek zorunda olduğumuzu hatırlatıyorum muhalefete. 'Bizden önce başladı' diye sorun çözmekten kendisini azade sayacak siyaset, milletin kalbine yürüyemez. 8 yıldır memleket sizdeyse çözmek zorunda olduğunuz sorunları 'Bizden önce başladı' diye savuşturmamalısınız. Bu, muhalefetin millet nezdindeki itibarını haleldar eder.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

güzel sözler

aynen mazeret olmaz kac yıldırı yönetiyorsan konsere vereceğin parayı suya harcayacaksın

kardeş

Herşey güzel olacak.SU olmasada olur.YOL olmasada olur.Oksijen olmasada olur. Yeterki ANGARALILAR hırsızlıkla yargılananlara OYLARI VERSİN.HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.BİRAZ MÜZİK.ÇOK ALKOL.TAMAMDIR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!
Dünya

Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!

Türkiye’den zorla Özbekistan’a gönderilen Özbek alim Alisher Tursunov, bugün işkence ve ağır hastalıkların pençesinde can çekişiyor. Yüzünde..
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiy..
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e ..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum
Siyaset

Suriye ordusu, hallaç pamuğu gibi söküp atmıştı!Erdoğan’dan Halep’in YPG’den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

İran sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, ellerinde İsrail bayraklarıyla dans eden bir grup, görenlere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23