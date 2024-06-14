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Sağlık
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Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin

2024-06-14 13:46:20
Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi et tüketimi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, etlerin ilk 24 saat içerisinde tüketilmesinin çok tehlikeli olduğunu belirterek, erken et tüketiminin 'ölüm katılığı'na ve çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini söyledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Ünitesi bölümünden Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, Kurban Bayramı'nda beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kurban etinin ilk 24 saat içerisinde tüketiminin tehlikeli olduğunun altını çizen Yeşilyaprak, bayramda tatlı tüketimi konusunda da önemli bilgiler verdi.

#1
Foto - Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin

‘Etlerin ilk 24 saat dinlenmesi lazım' Kurban etinin ilk 24 saat boyunca buzdolabında dinlenmesi ve tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Yeşilyaprak, "Kurban kesildikten hemen sonra etinin tüketilmesi çok sık yaptığımız bir hata. Çünkü böyle yaptığımızda 'rigor mortis' yani 'ölüm katılığı' dediğimiz durum oluşuyor. Rigor mortisi engellemek için ise eti normal oda sıcaklığında değil, buzdolabının alt kısmında 24 saat dinlendirip sonra tüketmemiz lazım. Sonrasında ise etleri minik parçalar halinde, tek porsiyon olarak derin dondurucuya koymamız lazım. Ayrıca çözdürüp tekrar dondurulma işlemi kesinlikle olmamalı. Çünkü bu bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlıyor” dedi.

#2
Foto - Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin

Bayramda beslenmeye dikkat Bayramlarda sofraların zengin olması sebebiyle vatandaşların beslenmesine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Yeşilyaprak, "Yoğun kolesterol içeren bir kahvaltıyla güne başlamak çok büyük bir problem olur. Bu da kişinin kalp damarlarında özellikle büyük bir hasara yol açabilir. Bu sebeple güne başlarken hafif bir kahvaltı öneriyorum. Etler için ise ızgara, haşlama, buğulama pişirme yöntemlerini tercih edebiliriz. Çok daha az yağ kullanılan ya da çok kızartma olmayan yöntemler de oldukça ideal. Mangal da ise etlerle kömür arasında en az 15 santimetre fark olması gerekiyor ki et kömürleşmesin. Et kömürleştikçe kanserojen madde oranı artıyor” diye konuştu.

#3
Foto - Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin

‘Her ikrama evet demeyin' Özellikle bayram ziyaretlerinde gelen ikramların yoğun tüketiminin metabolizmaya zararlı olduğunu söyleyen Yeşilyaprak, “Bayramda misafirliklerde kişiler kırılmasın diye ikram edilen yiyecekleri, tatlıları yiyebiliyoruz. Fakat buna çok karşıyım. Mümkün olduğu kadar her misafirlikte verilen ikramlıklara ‘Evet demeyin' diyorum. Bir porsiyonun da aşılmaması lazım. Tatlı hakkınız bir tane olsun. Et tüketimi, doymuş yağ alımı çok yüksek olursa, bir de yanında fruktoz alımı da yüksek olduğunda ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Tatlı tüketimi veya ağır bir öğünün ardından mutlaka 1 saat yürüyüş öneriyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için en az 2,5 litre su içmeyi de unutmayalım” sözlerine yer verdi.

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