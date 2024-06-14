Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin

Bayramda beslenmeye dikkat Bayramlarda sofraların zengin olması sebebiyle vatandaşların beslenmesine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Yeşilyaprak, "Yoğun kolesterol içeren bir kahvaltıyla güne başlamak çok büyük bir problem olur. Bu da kişinin kalp damarlarında özellikle büyük bir hasara yol açabilir. Bu sebeple güne başlarken hafif bir kahvaltı öneriyorum. Etler için ise ızgara, haşlama, buğulama pişirme yöntemlerini tercih edebiliriz. Çok daha az yağ kullanılan ya da çok kızartma olmayan yöntemler de oldukça ideal. Mangal da ise etlerle kömür arasında en az 15 santimetre fark olması gerekiyor ki et kömürleşmesin. Et kömürleştikçe kanserojen madde oranı artıyor” diye konuştu.