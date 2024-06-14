2024-06-14 13:46:20 Uzmanı uyardı: Kurban etlerini ilk 24 saat tüketmeyin
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi et tüketimi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, etlerin ilk 24 saat içerisinde tüketilmesinin çok tehlikeli olduğunu belirterek, erken et tüketiminin 'ölüm katılığı'na ve çeşitli rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini söyledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Ünitesi bölümünden Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, Kurban Bayramı'nda beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kurban etinin ilk 24 saat içerisinde tüketiminin tehlikeli olduğunun altını çizen Yeşilyaprak, bayramda tatlı tüketimi konusunda da önemli bilgiler verdi.