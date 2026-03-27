Türkiye ambargoyu deldi! DENİZHAN-76'dan müthiş haber geldi

Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken DENİZHAN-76, Mavi Vatan’da sadece Türk Deniz Kuvvetleri’nin değil; dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirilen ihracatla da ülkemizin millî savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Altında Türk mühendislerin imzası bulunan DENİZHAN-76, geçtiğimiz yıl Endonezya ile hem Avrupa hem de NATO ülkesi olan Romanya ihraç edilmişti.