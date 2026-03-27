  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye ambargoyu deldi! DENİZHAN-76'dan müthiş haber geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ambargoyu deldi! DENİZHAN-76'dan müthiş haber geldi

Ülkemize yönelik ambargolar sonrası MKE tarafından üretimi yapılan DENİZHAN-76'dan heyecanlandıran haber geldi.

#1
Foto - Türkiye ambargoyu deldi! DENİZHAN-76'dan müthiş haber geldi

Makine ve Kimya Endüstrisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücünü artırmaya yönelik yerli çözümler üretmeye devam ediyor. Türkiye’nin millî savaş gemisi üretiminde kritik projelerden biri olan MİLGEM Projesi kapsamında, 9’uncu gemi ve İstif sınıfının 5’inci fırkateyni olan AKDENİZ için MKE tarafından üretilen millî deniz topu DENİZHAN-76, atışlı testlerini ve fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı.

#2
Foto - Türkiye ambargoyu deldi! DENİZHAN-76'dan müthiş haber geldi

DENİZHAN-76, 2026 yılı Şubat ayında denize indirilen AKDENİZ’e konuşlandırılarak “Mavi Vatan” savunmasında baş top olarak görev yapacak. AKDENİZ için üretilen bu sistemle birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bugüne kadar teslim edilen millî deniz topu sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

#3
Foto - Türkiye ambargoyu deldi! DENİZHAN-76'dan müthiş haber geldi

Deniz topu konusunda ülkemize yönelik uygulanan örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 mm millî deniz topunu geliştirerek, 12 ay gibi rekor bir sürede üretimini tamamladı. Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan DENİZHAN-76, hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Dakikada 80 atım yapabilen yüksek atış hızına sahip sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkânı sunuyor.

#4
Foto - Türkiye ambargoyu deldi! DENİZHAN-76'dan müthiş haber geldi

Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken DENİZHAN-76, Mavi Vatan’da sadece Türk Deniz Kuvvetleri’nin değil; dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirilen ihracatla da ülkemizin millî savunma sanayisinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Altında Türk mühendislerin imzası bulunan DENİZHAN-76, geçtiğimiz yıl Endonezya ile hem Avrupa hem de NATO ülkesi olan Romanya ihraç edilmişti.

#5
Foto - Türkiye ambargoyu deldi! DENİZHAN-76'dan müthiş haber geldi

DENİZHAN-76 mm millî deniz topunda edindiği tecrübe ile hedefini bir adım öteye taşıyan MKE mühendisleri, 127 mm millî deniz topunu yerli ve millî imkanlarla üretmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 127 mm deniz topunun ilk adımı olan silah sisteminin namlusu MKE tarafından millî olarak üretilerek 2025 yılı Kasım ayında, TCG FATİH fırkateyninde konuşlu silah sistemine entegre edilerek kabul test atışlarını başarıyla gerçekleştirmişti.

#6
Foto - Türkiye ambargoyu deldi! DENİZHAN-76'dan müthiş haber geldi

DEFENCETURK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23