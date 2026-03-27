İspanya Arda'yı konuşuyor! Yaptığı hareket olay oldu!
A milli Takım'ın Romanya ile oynadığı maçta asist yapan Arda Güler, İspanya'da manşetleri süsledi.
21 yaşındaki yıldız oyuncunun verdiği gol pası, İspanyol basınında manşetleri süslerken, kendisi için de çarpıcı yorumlar yapıldı.
İşte o yorumlardan öne çıkanlar:
Marca: Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası’na yaklaştırdı. Türk yıldız, milli takımına liderlik etti ve Romanya karşısında yaptığı müthiş asistle kilidi açtı; bu pası golle sonuçlandıran isim Ferdi Kadıoğlu oldu.
Maç, Türkiye için adeta kilitlenmişti; milli takım, neredeyse hiç gol fırsatı vermeyen disiplinli ve sert savunmayı aşmakta zorlanıyordu. Rumen savunmasındaki boşluğu iyi değerlendiren bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler’in milimetrik ortasını gole çevirerek takımına kritik zaferi getirdi.
AS: Arda Güler’den 40 metrelik çılgınlık: Türkiye Dünya Kupası yolunda! Güler, Türk hayalini körüklüyor. Real Madrid'in yıldızının yaptığı büyüleyici asist, Kadıoğlu’nun Türkiye’nin tek golünü atmasını sağladı.
Türkiye, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmak için atması gereken iki adımdan ilkini attı. Bunu İstanbul’da, taraftarının büyük desteğiyle başardı; aynı atmosfer, Kosova'ya karşı oynanacak final niteliğindeki maçta da etkili olacak.
Bu başarıda başrol ise alkışlar eşliğinde oyundan çıkan Arda Güler’indi. Arda, sahada takımı yönlendiren liderliği ve skora doğrudan katkısıyla kilit rol oynadı. Kadıoğlu’na yaptığı harika asist, Romanya savunmasının direncini kırdı; Tüpraş Stadyumu’nu ayağa kaldırırken Montella’ya da derin bir nefes aldırdı.
Mundo Deportivo: Türkiye, tıklım tıklım dolu bir statta mücadeleci Romanya'yı 1-0 mağlup ederek, Dünya Kupası yolunda son bir adıma kaldı. Bu kritik galibiyet, Arda Güler'in dahiyane dokunuşu sayesinde geldi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23