Uzmanı açıkladı! Her zaman antibiyotik gerekli mi? Kulak iltihabı hakkında bilinmeyenler
Çocuklarda sık görülen sağlık sorunlarından biri kulak iltihabıdır. Özellikle kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonları, orta kulakta sıvı birikmesine neden olarak iltihap oluşma riskini artırır. Ailelerin en çok merak ettiği konuların başında ise bu enfeksiyonların antibiyotik kullanılmadan geçip geçmeyeceği geliyor. Uzmanlara göre her kulak iltihabı vakasında antibiyotik kullanımı gerekli olmayabiliyor; bazı durumlarda enfeksiyonun kendiliğinden iyileşmesi mümkün olabiliyor.