Bayraktar TB2 SİHA ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı! Siyonist İsrail kahrolacak: Kosova'da gözdağı verdiler!

Kosova, her yıl 27 Kasım'da kutlanan geleneksel “Güç Günü” kapsamında halkı ülke genelindeki kışlalarda ağırladı. Bayraktar TB2, bu kez Kosova’da sergilendi. Başbakan Albin Kurti, ordularının Türkiye’den tedarik ettikleri TB2 ve Skydagger sistemleriyle kısa sürede bölgenin en hızlı güçlenen askeri yapılarından biri haline geldiğini açıkladı. Siyonist İsrail'e Türkiye’nin Çelik Kubbe hava savunma sistemi için imzaladığı anlaşmalar ve son dönemdeki savunma sanayisindeki yükseliş, İsrail basınında alarma neden oldu.