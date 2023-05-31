Uzman isimlerden yapay zeka uyarısı!

Yapay zeka ile ilgili birkrizin eşiğinde olduğumuza dair açıklamaya, Microsoft tarafından desteklenen yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI’nin CEO’su Sam Altman ve “yapay zekanın babası” olarak nitelendirilen ve Google’dan kısa bir süre önce ayrılan Geoffrey Hinton gibi önde gelen isimler de imza attı.