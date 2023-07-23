  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
6
Uzman isimden önemli tavsiye! Klimayı kesintisiz kullanmak doğru mu?

2023-07-23 15:46:54
Uzman isimden önemli tavsiye! Klimayı kesintisiz kullanmak doğru mu?

Uzman isim, kesintisiz klima kullanımının zararlı olduğunu söyledi ve "3 saatte bir klimaların kapatılıp, ortamın havalandırılması sağlık açısından çok uygun olur” dedi.

#1
Foto - Uzman isimden önemli tavsiye! Klimayı kesintisiz kullanmak doğru mu?

Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hatice Karagöz, kesintisiz şekilde klima kullanımını önermediğini söyleyerek, “3 saatte bir klimaların kapatılıp, ortamın havalandırılması sağlık açısından çok uygun olur” dedi.

#2
Foto - Uzman isimden önemli tavsiye! Klimayı kesintisiz kullanmak doğru mu?

Yaz mevsiminde sıcaklıkların normalin üzerine çıkmasıyla klima kullanımı yoğunlaştı. Bazı illerde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması klima kullanımını zorunlu hale getirdi. Vatandaşlara klima kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler veren Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hatice Karagöz, klima kullanımında en çok görülen vakanın kas ağrıları olduğunu söyledi. Kas ağrısı dışında klimanın baş ağrısına da sebebiyet verdiğini ifade eden Karagöz, “Klima özellikle yaz aylarında bizim hayat konforumuzu artıran bir şey ama etkileri kadar bizim istemediğimiz sıkıntıları da mevcut.

#3
Foto - Uzman isimden önemli tavsiye! Klimayı kesintisiz kullanmak doğru mu?

Klima kullanımında en çok gördüğümüz problem kas ağrıları. Özellikle boyun ve sırt bölgesinde ağrılara neden olabiliyor. Onun dışında yine baş ağrısı çok sık gördüğümüz bir problem. Bu ağrıları yakın temasta çok daha fazla görüyoruz. Kas ve baş ağrıları dışında klima, ciddi bir cilt ve göz kuruluğu yapabiliyor. Onun dışında bizim en çok gördüğümüz bulgular, solunum sistemi ile ilgili. En tehlikelisi de bu durum. Özellikle lejyoner dediğimiz, Legionella bakterisinin yarattığı bir zatürre çeşidine sebep olabiliyor. Bu tabi ki daha çok toplu kullanım alanlarındaki klimalarda gördüğümü bir problem. Ev tipi klimalarda daha az sıklıkla rastlanılan bir durum” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Uzman isimden önemli tavsiye! Klimayı kesintisiz kullanmak doğru mu?

Klimaya direkt olarak temas etmemeye önem gösterilmesi gerektiğini dile getiren Karagöz, ”Bulunduğumuz ortamı soğutup, arkasından o ortamda bulunmak çok uygun olur. Onun dışında kesintisiz klima kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Eğer havalandırmaya müsait bir ortamımız varsa en geç 3 saatte bir mutlaka klimaların kapatılıp, ortamın havalandırılması sağlık açısından çok uygun olur. Klima kullanırken, dereceyi mümkün olduğunca oda ortamına göre ayarlamamız gerekiyor. Çok düşük ısıları kesinlikle tavsiye etmiyoruz. 22 derecenin altındaki ısınları çok tercih etmememiz gerekiyor. Bir de eğer ortam çok sıcaksa ani soğutup, çok düşük derecelere çekmemiz çok öneriliyor. Özellikle lejyoner hastalığı açısından bulunduğumuz ortamdaki klimaların periyodik, rutin bakımlarının yapılmasına çok ciddi önem göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Uzman isimden önemli tavsiye! Klimayı kesintisiz kullanmak doğru mu?

Araç klimaları ile ilgili olarak da tavsiyelerde bulunan Karagöz, “Araç klimaları daha küçük ve daha kapalı bir ortam olduğu için daha çok problemlere yol açabiliyor. Özellikle de kas ağrıları çok fazla gördüğümüz bir durum. O yüzden araçta da klimayı açtığımız zaman direkt yüzümüze temas etmemesine çok özen göstermemiz gerekiyor. Bir de araca biner binmez, klimayı çok düşük sıcaklıklar açmamanızı öneriyorum” dedi.

Rusya anlaşmayı bitirmişti! Ukrayna tahıl sevkiyatında alternatif rotayı buldu
Dünya

Rusya anlaşmayı bitirmişti! Ukrayna tahıl sevkiyatında alternatif rotayı buldu

Romanya'nın Köstence kenti liman idaresinden yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla ..
AB vize muafiyeti hazırlığı: Türkiye'den flaş vatandaşlık kararı!
Gündem

AB vize muafiyeti hazırlığı: Türkiye'den flaş vatandaşlık kararı!

Avrupa Birliği'nden (AB) vize muafiyeti sağlamak adına atılacak adımlar netleşiyor. Bu kapsamda yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesinin z..
AK Parti kaçkını Ahmet Taşgetiren de sonunda patladı!
Medya

AK Parti kaçkını Ahmet Taşgetiren de sonunda patladı! "Bu iş bitmiştir" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın, aralarında üç bakanlık için yazılı mutabakat imzaladığına işar..
İlaç fiyatlarına zam! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

İlaç fiyatlarına zam! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuruna yüzde 30,5 zam geldi.
İsrail’den flaş Türkiye kararı! Vazgeçtiklerini duyurdular
Dünya

İsrail’den flaş Türkiye kararı! Vazgeçtiklerini duyurdular

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazar gecesi kalp ameliyatı olduğu, kalbine pil takıldığını öğrenildi. Bu kapsamda Netanyahu’nun önü..
Hollanda’dan flaş
Dünya

Hollanda’dan flaş "Türkiye" kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Hollanda hükümeti, Türkiye'ye silah sevkiyatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23