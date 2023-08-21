Uzman isimden önemli tavsiye! Kabızlıkla vedalaşmanın formülü

Fındığın kilo kontrolüne yardımcı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Dyt. Kara, şunları söyledi: “Fındık sağlıklı yağlar, lif, protein ve diğer besin ögeleri açısından zengindir. Bu besin ögeleri, tokluk hissini artırır. Yüksek lif içerdiği için uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. Dolayısıyla, fındık tüketimi, düzenli bir şekilde atıştırmalık olarak tercih edildiğinde, tokluk hissi yaratmaya yardımcı olur. Fakat fındığın gereğinden fazla tüketimi, tam tersi etki yaparak kilo artışına yol açabilir. Günlük tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Günlük 1 avucu yaklaşık 25 grama denk gelir. Ortalama 150 kalori civarındadır. 1 porsiyon fındık 6-7 adet çiğ fındığa denk gelir.”